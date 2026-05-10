Luto en Barcelona: Padre de Hansi Flick fallece a pocas horas del clásico ante Real Madrid

¡Luto en Barcelona! Previo al duelo entre Real Madrid y FC Barcelona por LaLiga EA Sports, este domingo 10 de mayo, se confirmó el reciente fallecimiento del padre del técnico Hansi Flick, de acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano.

Falleció al padre de Hansi Flick

FC Barcelona confirma el fallecimiento del padre de Hansi Flick

Por su parte, mediante sus redes sociales, el club confirmó la noticia minutos más tarde y expresó sus condolencias, hecho que ha conmocionado al mundo del fútbol, pues faltan pocas horas para que se juegue el partido entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos enviar nuestro más sentido pésame a Hansi Flick tras el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y nuestros pensamientos están con usted y su familia en estos momentos difíciles”, escribió el Barcelona mediante sus redes sociales.

Mensaje del Barcelona

¿Hansi Flick dirigirá en el Barcelona vs Real Madrid?

Cabe señalar que, de acuerdo con medios españoles, Hansi Flick estará presente en el banquillo del FC Barcelona para el clásico de esta noche ante el Real Madrid CF. Además, al conjunto azulgrana le bastará sumar un punto para consagrarse campeón de LaLiga.

¿Qué enfermedad tenía el padre de Hansi Flick?

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la enfermedad que padecía. No obstante, hay que recordar la vez en la que el DT tuvo emotivas palabras para su padre.

Según las propias declaraciones de Hansi Flick, gran parte de sus virtudes como entrenador tienen origen en su infancia y en la influencia que tuvo la figura de su padre en su manera de liderar.

“Estoy muy agradecido a mi padre por todo lo que hizo posible por mí, y sé lo que quería decir con ello. Pero no siempre fue fácil en aquel entonces”, fueron las palabras de Flick, recogidas por el medio Sport.