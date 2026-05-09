¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid y dónde ver el clásico español EN VIVO?

Barcelona vs Real Madrid protagonizarán una edición más del clásico español por la fecha 35 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. Encuentro que definirá al campeón del torneo, pues los azulgranas necesitan una victoria o un empate. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del compromiso entre los dirigidos por Hansi Flick y los de Álvaro Arbeloa.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga?

El clásico español entre Barcelona vs Real Madrid por la fecha 35 de LaLiga EA Sports se jugará este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid por el clásico de España?

El duelo entre Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga EA Sports está pactada para las 2.00 p. m. (hora peruana), 4.00 p. m. (hora argentina) y 9.00 p. m. (hora española).

Horarios del clásico español.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga de España?

La transmisión del Barcelona vs Real Madrid por LaLiga EA Sports estará a cargo del canal DSports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica. Si te encuentras en España, podrás verlo en Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2 y Movistar Plus+.

Barcelona vs Real Madrid: ¿cómo llegan ambos al clásico español?

Barcelona y Real Madrid no solo se enfrentarán en un clásico más, sino que será un partido que podrá definir al campeón de LaLiga de España. Sucede que los culés, que son líderes con 88 puntos, necesitan una victoria o un empate para celebrar ante toda su gente, mientras que los merengues, segundos con 77, buscarán aguarle la fiesta y así demorar el festejo de su máximo rival.

En la previa de este enfrentamiento que paralizará al mundo, sucedieron varias cosas extradeportivas. En Real Madrid, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un fuerte incidente durante el entrenamiento que terminó con el uruguayo hospitalizado y un golpe fuerte en la cabeza, lo que derivó en una sanción económica a ambos por parte del conjunto blanco.

Por su parte, en Barcelona están felices porque recuperaron al brasileño Rapinha, quien podría sumar algunos minutos en la segunda parte y sería de gran ayuda ante la ausencia de Lamine Yamal. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la final de la Supercopa de España, donde los dirigidos por Hansi Flick se impusieron por 3-2 y, previo a ello, por la jornada 10 de LaLiga. Encuentro que acabó con triunfo de los merengues por 2-1 en el Santiago Bernabéu.