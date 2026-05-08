Canal confirmado para ver Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga

Conoce dónde ver el partido entre Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga a jugarse en el Spotify Camp Nou.

Diego Medina
Barcelona y Real Madrid jugarán por el Clásico de LaLiga en el Spotify Camp Nou.
Barcelona y Real Madrid jugarán por el Clásico de LaLiga en el Spotify Camp Nou. | Foto: Composición LÍBERO.
Momento del clásico de España entre Barcelona vs Real Madrid en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la fecha 35 de LaLiga. Ambos elencos llegan con distintos panoramas por todo lo que se ha vivido en la antesala: mientras los culés piensan en ganar el torneo local, en la casa madridista hubo un roce entre los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Dada la coyuntura de este cotejo, te damos a conocer los canales confirmados para los 90 minutos en el campo blaugrana.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

La transmisión del clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga EA Sports será por la señal de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en la aplicación de DGO a través de tu PC, Smart TV o teléfono móvil.

En España, los canales oficiales de transmisión del clásico entre las escuadras culé y madridista son Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+ y Vamos 2.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Real Madrid

  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
  • Bolivia: TiGO Sports
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2
  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Barcelona le lleva 11 puntos de ventaja a Real Madrid en LaLiga. Foto: composición LR/AFP.

Barcelona vs Real Madrid: fecha, día y horario confirmado

El clásico de España que protagonizarán Barcelona y Real Madrid en el Spotify Camp Nou se disputará el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 14.00 horas de Perú (21.00 horas de España, 2.00 horas GMT). Este choque puede definir el título de la actual temporada de LaLiga 2025-26.

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

