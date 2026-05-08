- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Fútbol Internacional
- Programación fecha 14 Apertura
Canal confirmado para ver Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga
Conoce dónde ver el partido entre Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga a jugarse en el Spotify Camp Nou.
Momento del clásico de España entre Barcelona vs Real Madrid en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la fecha 35 de LaLiga. Ambos elencos llegan con distintos panoramas por todo lo que se ha vivido en la antesala: mientras los culés piensan en ganar el torneo local, en la casa madridista hubo un roce entre los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Dada la coyuntura de este cotejo, te damos a conocer los canales confirmados para los 90 minutos en el campo blaugrana.
PUEDES VER: Real Madrid confirmó severa sanción a Federico Valverde y Tchoauméni tras pelea: "Concluyendo así"
¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?
La transmisión del clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la jornada 35 de LaLiga EA Sports será por la señal de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en la aplicación de DGO a través de tu PC, Smart TV o teléfono móvil.
En España, los canales oficiales de transmisión del clásico entre las escuadras culé y madridista son Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+ y Vamos 2.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Real Madrid
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
- Bolivia: TiGO Sports
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2
- Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Barcelona le lleva 11 puntos de ventaja a Real Madrid en LaLiga. Foto: composición LR/AFP.
Barcelona vs Real Madrid: fecha, día y horario confirmado
El clásico de España que protagonizarán Barcelona y Real Madrid en el Spotify Camp Nou se disputará el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 14.00 horas de Perú (21.00 horas de España, 2.00 horas GMT). Este choque puede definir el título de la actual temporada de LaLiga 2025-26.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90