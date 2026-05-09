Tabla de posiciones Liga Española: así va la clasificación previo al clásico Barcelona vs Real Madrid
Conoce cómo va la clasificación de LaLiga de España a poco del clásico entre Barcelona vs Real Madrid. Revisa al detalle la tabla de posiciones.
Momento clave de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports. Barcelona puede consagrarse campeón si derrota a Real Madrid en el Clásico de España. Asimismo, cobra prioridad la zona de descenso, en la que están involucrados varios equipos. Revisa cómo va la tabla de posiciones en esta fecha 35 en disputa.
Tabla de posiciones Liga Española: clasificación fecha 35
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Barcelona
|34
|58
|88
|2. Real Madrid
|34
|39
|77
|3. Villarreal
|34
|25
|68
|4. Atlético de Madrid
|34
|21
|63
|5. Real Betis
|34
|11
|53
|6. Celta de Vigo
|34
|4
|47
|7. Getafe
|34
|-8
|44
|8. Athletic Club
|34
|-10
|44
|9. Real Sociedad
|34
|-4
|43
|10. Osasuna
|35
|-3
|42
|11. Rayo Vallecano
|34
|-6
|42
|12. Elche
|35
|-8
|39
|13. Valencia
|34
|-13
|39
|14. Espanyol
|34
|-14
|39
|15. Mallorca
|34
|-9
|38
|16. Girona
|34
|-15
|38
|17. Sevilla
|34
|-14
|37
|18. Alavés
|35
|-13
|37
|19. Levante
|35
|-16
|36
|20. Real Oviedo
|34
|-28
|28
Programación fecha 35 de la liga española
VIERNES 8 DE MAYO
- Levante 3-2 Osasuna
SÁBADO 9 DE MAYO
- Elche 1-1 Alavés
- Sevilla vs Espanyol - 9.30 horas
- Atlético de Madrid vs Celta de Vigo - 11.30 horas
- Real Sociedad vs Real Betis - 14.00 horas
DOMINGO 10 DE MAYO
- Mallorca vs Villarreal - 7.00 horas
- Athletic Club vs Valencia - 9.15 horas
- Real Oviedo vs Getafe - 11.30 horas
- Barcelona vs Real Madrid - 14.00 horas
LUNES 11 DE MAYO
- Rayo Vallecano vs Girona - 14.00 horas
