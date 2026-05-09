Tabla de posiciones Liga Española: así va la clasificación previo al clásico Barcelona vs Real Madrid

Conoce cómo va la clasificación de LaLiga de España a poco del clásico entre Barcelona vs Real Madrid. Revisa al detalle la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga española previo al Clásico Barcelona vs Real Madrid.
Tabla de posiciones de la Liga española previo al Clásico Barcelona vs Real Madrid. | Foto: Composición LÍBERO.
Momento clave de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports. Barcelona puede consagrarse campeón si derrota a Real Madrid en el Clásico de España. Asimismo, cobra prioridad la zona de descenso, en la que están involucrados varios equipos. Revisa cómo va la tabla de posiciones en esta fecha 35 en disputa.

Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán en un decisivo clásico por LaLiga

Tabla de posiciones Liga Española: clasificación fecha 35

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Barcelona345888
2. Real Madrid343977
3. Villarreal342568
4. Atlético de Madrid342163
5. Real Betis341153
6. Celta de Vigo34447
7. Getafe34-844
8. Athletic Club34-1044
9. Real Sociedad34-443
10. Osasuna35-342
11. Rayo Vallecano34-642
12. Elche35-839
13. Valencia34-1339
14. Espanyol34-1439
15. Mallorca34-938
16. Girona34-1538
17. Sevilla34-1437
18. Alavés35-1337
19. Levante35-1636
20. Real Oviedo34-2828

Programación fecha 35 de la liga española

VIERNES 8 DE MAYO

  • Levante 3-2 Osasuna

SÁBADO 9 DE MAYO

  • Elche 1-1 Alavés
  • Sevilla vs Espanyol - 9.30 horas
  • Atlético de Madrid vs Celta de Vigo - 11.30 horas
  • Real Sociedad vs Real Betis - 14.00 horas

DOMINGO 10 DE MAYO

  • Mallorca vs Villarreal - 7.00 horas
  • Athletic Club vs Valencia - 9.15 horas
  • Real Oviedo vs Getafe - 11.30 horas
  • Barcelona vs Real Madrid - 14.00 horas

LUNES 11 DE MAYO

  • Rayo Vallecano vs Girona - 14.00 horas
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

