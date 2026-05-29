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Renzo Garcés minimizó partido ante Universitario tras salir campeón del Apertura: "Es un..."

Renzo Garcés, campeón del Apertura con Alianza Lima, sorprendió al dejar un fuerte calificativo sobre el partido contra Universitario en la Liga 1.

Francisco Esteves
Renzo Garcés minimizó partido ante Universitario.
Renzo Garcés minimizó partido ante Universitario. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura 2026 y cumplió con el primer objetivo de la temporada. Dentro del certamen, únicamente sufrió una derrota, la cual fue ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Sin embargo, Renzo Garcés, uno de los principales futbolistas del cuadro blanquiazul en lo que va del año, sorprendió al minimizar el clásico disputado.

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En diálogo con el programa 'Fútbol como cancha', el central de la selección peruana, que recientemente recibió la convocatoria de Mano Menezes para los amistosos ante España y Haití, fue consultado sobre la primera parte de la temporada del elenco de Pablo Guede. En ese contexto, le preguntaron por el compromiso ante la ‘U’, en el cual cayeron por un gol a cero producto del solitario tanto de Martín Pérez Guedes.

Uno siempre quiere ganar los clásicos, pero esto es fútbol. No merecíamos perderlo, es un partido importante, pero el torneo tiene muchos rivales. Esta para nos va a servir para mejorar cosas y estar listos para afrontar de la mejor manera el Clausura”, indicó Renzo Garcés, y dejó claro que el clásico es un duelo clave cada año, pero no es el único compromiso que se disputa a lo largo de la Liga 1.

Alianza Lima, Liga 1, Renzo Garcés

Renzo Garcés ha sido clave en Alianza Lima.

Pese a ello, lo cierto es que Alianza Lima no ha podido ganarle a Universitario de Deportes desde febrero del 2023, cuando lo derrotó 2-1 en el Estadio Monumental de Ate. Desde aquel entonces, todo ha sido derrota o empate para los blanquiazules, por lo que deberán conseguir un triunfo cuando se encuentren cara a cara en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en el clásico del Torneo Clausura.

Renzo Garcés habló sobre la selección peruana

Tras declarar sobre Alianza Lima, al central también le preguntaron por la selección peruana. “El profesor Mano Menezes está conociendo el torneo local y estoy seguro que va a buscar la mejora de la selección peruana. El DT sabe a quiénes convocar y a quien le toque tiene que dar siempre lo mejor”, indicó Renzo Garcés.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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