PSG vs Arsenal: sorpresivas alineaciones para la final de la Champions League

Luis Enrique y Mikel Arteta definieron la alineación titular de PSG y Arsenal, respectivamente, para la final de la UEFA Champions League, que se juega este sábado 31 de mayo.

Duelo de pizarras entre Mikel Artera y Luis Enrique para la final de la Champions
Duelo de pizarras entre Mikel Artera y Luis Enrique para la final de la Champions
La Champions League 2025-26 llega a su fin con el partido entre PSG y Arsenal, que definirá al campeón de la temporada. El equipo francés enfrenta al inglés este sábado 31 de mayo en el Puskás Aréna, de Budapest, Hungría, a partir de las 11.00 a. m., hora de Perú, Ecuador y Colombia.

Alineación PSG vs Arsenal:

  • PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Vitor Ferreira, Fabián, Joao Neves; Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

Alineación Arsenal vs PSG:

  • Arsenal: David Raya; Cristian Ibarguen, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Odegaard; Trossard, Bukayo Saka y Viktor Gyokeres.
