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¡Atención! Universitario confirmó postergación de su partido: conoce qué pasó

Universitario de Deportes comunicó en sus redes sociales que su partido de este fin de semana quedó postergado. ¿Qué pasó?

Francisco Esteves
Universitario confirmó postergación de su partido.
Universitario confirmó postergación de su partido. | Foto: Composición Líbero.
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Los hinchas de Universitario de Deportes están sumamente preocupados por el nivel de su plantel actual, ya que acaban de quedar eliminados de la Copa Libertadores en Fase de Grupos y perdieron el Torneo Apertura a manos de Alianza Lima. Por ello, esperan una alegría proveniente de cualquiera de sus categorías; sin embargo, ahora otra complicada noticia llegó a tienda merengue. Te contamos qué sucedió exactamente.

Alianza Lima recibirá a Universitario en Matute a puertas cerradas.

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Resulta que, al margen de lo que viene haciendo el plantel principal comandado por Héctor Cúper, las divisiones menores del conjunto crema quieren darle una alegría a sus aficionados. Por ello, este sábado 30 de mayo disputarán diferentes encuentros en todas sus categorías, pero una de ellas sufrió la suspensión del cotejo. Así lo anunció el propio club en sus redes sociales.

"¡Próximo reto crema! Esta es la programación de nuestros partidos ante la Academia Héctor Chumpitaz por la fecha 11 del Torneo Élite Federación Oro", indicó Universitario de Deportes, revelando todos los encuentros que se llevarán a cabo desde muy temprano. Estos compromisos son muy importantes porque de acá saldrán las promesas del cuadro merengue y también del balompié peruano.

Universitario

Universitario y su partido postergado.

Sin embargo, de los cinco compromisos que disputará la ‘U’ ante la Academia Héctor Chumpitaz, la categoría 2009 no podrá jugar debido a que su partido fue postergado oficialmente. Esto se debe a que algunos jugadores cremas fueron convocados a la selección peruana sub-16 durante la semana para cumplir con el respectivo microciclo.

Partidos de Universitario en menores

Estos son los partidos que disputarán sus canteras:

  • Universitario vs. Héctor Chumpitaz | Categoría 2013 - 9.00 a. m.
  • Universitario vs. Héctor Chumpitaz | Categoría 2012 - 10.35 a. m.
  • Universitario vs. Héctor Chumpitaz | Categoría 2011 - 12.30 p. m.
  • Universitario vs. Héctor Chumpitaz | Categoría 2010 - 2.25 p. m.
  • Universitario vs. Héctor Chumpitaz | Categoría 2009 - Postergado
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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