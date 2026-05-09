River Plate vs. San Lorenzo por playoffs de Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

River Plate vs. San Lorenzo se enfrentan este domingo 10 de mayo, en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, en un partido correspondiente a los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver en vivo todas las incidencias de este duelo.

River Plate vs. San Lorenzo por playoffs del Torneo Apertura 2026

Será la primera vez en este 2026 que los clubes River Plate y San Lorenzo se verán las caras, debido a que no estuvieron en el mismo grupo. De acuerdo con la tabla de posiciones de cada zona, el conjunto Millonario quedó como segundo en el Grupo B, mientras que el Ciclón terminó en el séptimo lugar del Grupo A.

River Plate llega motivado tras derrotar a Carabobo como visitante y ubicarse como líder de su grupo en la Copa Sudamericana. Por su parte, San Lorenzo también está en la cima de su zona en el mencionado torneo de Conmebol y querrá dar la sorpresa en el Más Monumental.

River Plate vs. San Lorenzo: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el encuentro entre River Plate y San Lorenzo, por los playoffs del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs. San Lorenzo?