Boca Juniors vs Huracán EN VIVO: hora y dónde ver los playoffs de la Liga Argentina

Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Argentina. Este emocionante partido empezará a las 5.00 p. m. (Perú) y será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus.

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Tras perder contra Barcelona en Ecuador por la Copa Libertadores, Boca Juniors deberá cambiar el chip y mentalizarse en el torneo local, donde demostró ser un gran equipo y cerró una etapa regular de ensueño.

El equipo de Claudio Úbeda quedó segundo en la Zona A con 30 puntos y una extensa racha de partidos sin conocer derrotas. Ante Huracán, saben que no tienen margen de error si quieren levantar el título.

Boca Juniors perdió contra Barcelona en Ecuador por Libertadores.

Por la seguidilla de partidos, Úbeda tiene más de un dolor de cabeza para armar su oncena titular. Se conoció que Leandro Brey sufrió un fuerte golpe ante Barcelona y tiene un hematoma en la zona inguinal.

En caso de que Brey no se recupere, Javier García volverá al arco de Boca. El portero de 39 años respondió de gran manera ante Barcelona y se perfila como una alternativa de confianza.

Desde el cuadro azul y dorado son optimistas; consideran que el arquero se recuperará para el compromiso ante Huracán. Úbeda tomará la decisión final en la charla técnica.

Boca Juniors trabajó para el partido ante Huracán.

Huracán, por su parte, quedó séptimo en la Zona B y logró su clasificación a los playoffs tras igualar sin goles con Racing en la última fecha de la fase regular.

Huracán logró su pase a los playoffs tras empatar con Racing.

El equipo de Diego Martínez no tiene regularidad en su juego. Sin embargo, ante los equipos llamados a protagonizar el campeonato, demostró un nivel sobresaliente, manteniendo el orden táctico y aprovechando los espacios defensivos de su rival.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Huracán?

Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (día siguiente)

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET), 5.00 p. m. (CT), 4.00 p. m. (MT) y 3.00 p. m. (PT)

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Huracán?

La transmisión del partido entre Boca Juniors y Huracán estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. En Argentina, el duelo será televisado por TNT Sports Premium.

Boca Juniors vs. Huracán: pronóstico y apuestas

Apuestas Boca Juniors Empate Huracán Betsson 1.85 3.10 4.85 Betano 1.93 3.20 5.10 Bet365 1.81 3.20 5.00 1xBet 1.89 3.08 4.68 CoolBet 1.88 3.05 5.15 DoradoBet 1.90 3.20 5.00

Boca Juniors vs. Huracán: posible alineación

Boca Juniors: Leandro Brey (Javier García); Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo (Lucas Carrizo), César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés (Juan Bisanz); Jordy Caicedo.