0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 9 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Alianza Lima vs. Sporting Cristal y Chelsea vs. Liverpool: Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 9 de mayo.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY sábado 9 de mayo.
Programación de los partidos que se realizarán HOY sábado 9 de mayo. | Composición de Líbero
COMPARTIR

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 9 de mayo. Un día de clásicos, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute y, por la Premier League, Chelsea se medirá contra Liverpool. En Italia juegan Lazio vs. Inter y en Argentina, Boca Juniors recibirá a Huracán. Horarios y canales de tv para ver los compromisos.

Barcelona y Real Madrid jugarán por el Clásico de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Moquegua vs ADTL1 MAX
15:15Atlético Grau vs. CiencianoL1 MAX
20:00Alianza Lima vs. Sporting CristalL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Augsburgo vs. Borussia M’gladbachDisney Plus
8:30Hoffenheim vs. Werder BremenDisney Plus
8:30Rb Leipzig vs. St. PauliDisney Plus
8:30Stuttgart vs. Bayer LeverkusenDisney Plus
11:30Wolfsburgo vs. Bayern MúnichDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Elche vs. AlavésDSports y DGO
9:15Sevilla vs. EspanyolDSports y DGO
11:30Atlético de Madrid vs. Celta de VigoESPN 3 y Disney Plus
14:00Real Sociedad vs. Real BetisDSports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
6:30Liverpool vs. ChelseaESPN y Disney Plus
9:00Brighton vs. WolvesDisney Plus
9:00Fulham vs. BournemouthDisney Plus
9:00Sunderland vs. Manchester UnitedESPN y Disney Plus
11:30Manchester City vs. BrentfordDisney Plus, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
8:00Cagliari vs. UdineseDisney Plus
11:00Lazio vs InterESPN y Disney Plus
13:45Lecce vs. JuventusESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
13:00Binacional vs Ayacucho
13:00Llacuabamba vs. César Vallejo
15:15Carlos Mannucci vs. Unión Comercio
15:15Tacna Heroica vs. Alianza Huánuco

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudi

HorariosPartidosCanales
10:55Al Khaleej vs. Al EttifaqBet365
11:15Al Najma vs. Al HazemBet365
13:00Al Fayha vs. Al QadsiahBet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
14:30Talleres vs. BelgranoTyC Sports
17:00Boca Juniors vs. HuracánESPN y Disney Plus
19:30Argentinos Jrs. vs. LanúsDisney Plus
19:30Independiente Rivadavia vs. Unión Santa FeDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Australia - Playoffs

HoraPartidoCanal
1:00Auckland FC vs. Adelaide UnitedBet365
4:40Sydney FC vs. Newcastle JetsBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Real Oruro vs. Universitario de VintoBet365
16:15Guabirá vs. GV San JoseBet365
18:30Tomayapo vs. SA Bulo BuloBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Coritiba vs. InternacionalFanatiz y Canal del Fútbol
16:00Fluminense vs VitóriaFanatiz y Globoplay
19:00Bahía vs. CruzeiroFanatiz

Partidos de hoy por la Copa de la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
14:00La Serena vs. AudaxMax Chile
16:30Cobresal vs. U de ConcepciónMax Chile
16:30Colo Colo vs. Deportivo ConcepciónMax Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Inter Bogotá vs. Atlético NacionalWin Play y Bet365
18:10Tolima vs. Deportivo PastoWin Play
20:20América de Cali vs. Independiente Santa FeWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica-Playoffs

HoraPartidoCanal
21:00Herediano vs. CartaginésBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:30Técnico U vs. DelfínZapping
16:00Guayaquil City vs. Deportivo CuencaZapping
16:30Aucas vs. U. CatólicaZapping
19:00Independiente del Valle vs. BarcelonaZapping

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
12:00Toronto FC vs. Inter MiamiMLS Season Pass
13:30Chicago Fire vs. New York Red BullsMLS Season Pass
15:30CF Montreal vs. Orlando CityMLS Season Pass
18:30Atlanta United vs. Los Ángeles GalaxyMLS Season Pass
18:30Charlotte vs. Los Ángeles GalaxyMLS Season Pass
18:30New England Revolution vs. Philadelphia UniónMLS Season Pass
19:30FC Dallas vs. Real Salt LakeMLS Season Pass
20:15Nashivell FC vs. DC UnitedMLS Season Pass
20:30Colorado Rapids vs. St. Louis CityMLS Season Pass
21:30Portland Timbers vs Sporting Kansas CtiyMLS Season Pass
21:30Seattle Sounders vs. San Diego FCMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
19:00Municipal vs. Deportivo MixcoBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras-Triangulares

HorariosPartidosCanales
19:00Motagua vs. Olancho
21:15Real España vs. Olimpia

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:07Guadalajara vs. Tigres UANLTelemnundo
22:15Cruz Azul vs. AtlasBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
15:452 de Mayo vs. Rubio ÑúDirectv Sports y Bet365
18:00Nacional Asunción vs. Sportivo TrinidenseFanatiz

Partidos de hoy por la Liga Femenina Perú

HorariosPartidosCanales
10:30Killas vs Yanapuma
13:00Flamengo FBC vs. Melgar
15:15Universitario vs. Defensores

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
13:30Danubio vs. AlbionDisney Plus
16:30Central Español vs. RacingDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
15:00La Guaira vs. PortuguesaBet365
19:00Universidad Central vs. Puerto CabelloBet365
19:30Deportivo Táchira vs. CaraboboBet365

Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, viernes 8 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

  2. Real Madrid confirmó severa sanción a Federico Valverde y Tchoauméni tras pelea: "Concluyendo así"

  3. DT de Coquimbo Unido y su rotundo mensaje tras vencer a Universitario en Libertadores: "Equipo..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano