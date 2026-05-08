Partidos de hoy EN VIVO, sábado 9 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 9 de mayo. Un día de clásicos, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute y, por la Premier League, Chelsea se medirá contra Liverpool. En Italia juegan Lazio vs. Inter y en Argentina, Boca Juniors recibirá a Huracán. Horarios y canales de tv para ver los compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Moquegua vs ADT
|L1 MAX
|15:15
|Atlético Grau vs. Cienciano
|L1 MAX
|20:00
|Alianza Lima vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Augsburgo vs. Borussia M’gladbach
|Disney Plus
|8:30
|Hoffenheim vs. Werder Bremen
|Disney Plus
|8:30
|Rb Leipzig vs. St. Pauli
|Disney Plus
|8:30
|Stuttgart vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|11:30
|Wolfsburgo vs. Bayern Múnich
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Elche vs. Alavés
|DSports y DGO
|9:15
|Sevilla vs. Espanyol
|DSports y DGO
|11:30
|Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo
|ESPN 3 y Disney Plus
|14:00
|Real Sociedad vs. Real Betis
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Liverpool vs. Chelsea
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Brighton vs. Wolves
|Disney Plus
|9:00
|Fulham vs. Bournemouth
|Disney Plus
|9:00
|Sunderland vs. Manchester United
|ESPN y Disney Plus
|11:30
|Manchester City vs. Brentford
|Disney Plus, Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Cagliari vs. Udinese
|Disney Plus
|11:00
|Lazio vs Inter
|ESPN y Disney Plus
|13:45
|Lecce vs. Juventus
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Binacional vs Ayacucho
|13:00
|Llacuabamba vs. César Vallejo
|15:15
|Carlos Mannucci vs. Unión Comercio
|15:15
|Tacna Heroica vs. Alianza Huánuco
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudi
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:55
|Al Khaleej vs. Al Ettifaq
|Bet365
|11:15
|Al Najma vs. Al Hazem
|Bet365
|13:00
|Al Fayha vs. Al Qadsiah
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Talleres vs. Belgrano
|TyC Sports
|17:00
|Boca Juniors vs. Huracán
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Argentinos Jrs. vs. Lanús
|Disney Plus
|19:30
|Independiente Rivadavia vs. Unión Santa Fe
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Australia - Playoffs
|Hora
|Partido
|Canal
|1:00
|Auckland FC vs. Adelaide United
|Bet365
|4:40
|Sydney FC vs. Newcastle Jets
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Real Oruro vs. Universitario de Vinto
|Bet365
|16:15
|Guabirá vs. GV San Jose
|Bet365
|18:30
|Tomayapo vs. SA Bulo Bulo
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Coritiba vs. Internacional
|Fanatiz y Canal del Fútbol
|16:00
|Fluminense vs Vitória
|Fanatiz y Globoplay
|19:00
|Bahía vs. Cruzeiro
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa de la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|La Serena vs. Audax
|Max Chile
|16:30
|Cobresal vs. U de Concepción
|Max Chile
|16:30
|Colo Colo vs. Deportivo Concepción
|Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Inter Bogotá vs. Atlético Nacional
|Win Play y Bet365
|18:10
|Tolima vs. Deportivo Pasto
|Win Play
|20:20
|América de Cali vs. Independiente Santa Fe
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica-Playoffs
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Herediano vs. Cartaginés
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Técnico U vs. Delfín
|Zapping
|16:00
|Guayaquil City vs. Deportivo Cuenca
|Zapping
|16:30
|Aucas vs. U. Católica
|Zapping
|19:00
|Independiente del Valle vs. Barcelona
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Toronto FC vs. Inter Miami
|MLS Season Pass
|13:30
|Chicago Fire vs. New York Red Bulls
|MLS Season Pass
|15:30
|CF Montreal vs. Orlando City
|MLS Season Pass
|18:30
|Atlanta United vs. Los Ángeles Galaxy
|MLS Season Pass
|18:30
|Charlotte vs. Los Ángeles Galaxy
|MLS Season Pass
|18:30
|New England Revolution vs. Philadelphia Unión
|MLS Season Pass
|19:30
|FC Dallas vs. Real Salt Lake
|MLS Season Pass
|20:15
|Nashivell FC vs. DC United
|MLS Season Pass
|20:30
|Colorado Rapids vs. St. Louis City
|MLS Season Pass
|21:30
|Portland Timbers vs Sporting Kansas Ctiy
|MLS Season Pass
|21:30
|Seattle Sounders vs. San Diego FC
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Municipal vs. Deportivo Mixco
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras-Triangulares
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Motagua vs. Olancho
|21:15
|Real España vs. Olimpia
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:07
|Guadalajara vs. Tigres UANL
|Telemnundo
|22:15
|Cruz Azul vs. Atlas
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|2 de Mayo vs. Rubio Ñú
|Directv Sports y Bet365
|18:00
|Nacional Asunción vs. Sportivo Trinidense
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga Femenina Perú
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Killas vs Yanapuma
|13:00
|Flamengo FBC vs. Melgar
|15:15
|Universitario vs. Defensores
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Danubio vs. Albion
|Disney Plus
|16:30
|Central Español vs. Racing
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|La Guaira vs. Portuguesa
|Bet365
|19:00
|Universidad Central vs. Puerto Cabello
|Bet365
|19:30
|Deportivo Táchira vs. Carabobo
|Bet365
Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.