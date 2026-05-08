Partidos de hoy EN VIVO, sábado 9 de mayo: programación, horarios y canales de TV

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 9 de mayo. Un día de clásicos, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute y, por la Premier League, Chelsea se medirá contra Liverpool. En Italia juegan Lazio vs. Inter y en Argentina, Boca Juniors recibirá a Huracán. Horarios y canales de tv para ver los compromisos.

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Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 13:00 Moquegua vs ADT L1 MAX 15:15 Atlético Grau vs. Cienciano L1 MAX 20:00 Alianza Lima vs. Sporting Cristal L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 Augsburgo vs. Borussia M’gladbach Disney Plus 8:30 Hoffenheim vs. Werder Bremen Disney Plus 8:30 Rb Leipzig vs. St. Pauli Disney Plus 8:30 Stuttgart vs. Bayer Leverkusen Disney Plus 11:30 Wolfsburgo vs. Bayern Múnich Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 7:00 Elche vs. Alavés DSports y DGO 9:15 Sevilla vs. Espanyol DSports y DGO 11:30 Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo ESPN 3 y Disney Plus 14:00 Real Sociedad vs. Real Betis DSports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 6:30 Liverpool vs. Chelsea ESPN y Disney Plus 9:00 Brighton vs. Wolves Disney Plus 9:00 Fulham vs. Bournemouth Disney Plus 9:00 Sunderland vs. Manchester United ESPN y Disney Plus 11:30 Manchester City vs. Brentford Disney Plus, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 8:00 Cagliari vs. Udinese Disney Plus 11:00 Lazio vs Inter ESPN y Disney Plus 13:45 Lecce vs. Juventus ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

Horarios Partidos Canales 13:00 Binacional vs Ayacucho 13:00 Llacuabamba vs. César Vallejo 15:15 Carlos Mannucci vs. Unión Comercio 15:15 Tacna Heroica vs. Alianza Huánuco

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudi

Horarios Partidos Canales 10:55 Al Khaleej vs. Al Ettifaq Bet365 11:15 Al Najma vs. Al Hazem Bet365 13:00 Al Fayha vs. Al Qadsiah Bet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 14:30 Talleres vs. Belgrano TyC Sports 17:00 Boca Juniors vs. Huracán ESPN y Disney Plus 19:30 Argentinos Jrs. vs. Lanús Disney Plus 19:30 Independiente Rivadavia vs. Unión Santa Fe Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Australia - Playoffs

Hora Partido Canal 1:00 Auckland FC vs. Adelaide United Bet365 4:40 Sydney FC vs. Newcastle Jets Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Horarios Partidos Canales 14:00 Real Oruro vs. Universitario de Vinto Bet365 16:15 Guabirá vs. GV San Jose Bet365 18:30 Tomayapo vs. SA Bulo Bulo Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 14:00 Coritiba vs. Internacional Fanatiz y Canal del Fútbol 16:00 Fluminense vs Vitória Fanatiz y Globoplay 19:00 Bahía vs. Cruzeiro Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa de la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 14:00 La Serena vs. Audax Max Chile 16:30 Cobresal vs. U de Concepción Max Chile 16:30 Colo Colo vs. Deportivo Concepción Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:00 Inter Bogotá vs. Atlético Nacional Win Play y Bet365 18:10 Tolima vs. Deportivo Pasto Win Play 20:20 América de Cali vs. Independiente Santa Fe Win Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica-Playoffs

Hora Partido Canal 21:00 Herediano vs. Cartaginés Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 13:30 Técnico U vs. Delfín Zapping 16:00 Guayaquil City vs. Deportivo Cuenca Zapping 16:30 Aucas vs. U. Católica Zapping 19:00 Independiente del Valle vs. Barcelona Zapping

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 12:00 Toronto FC vs. Inter Miami MLS Season Pass 13:30 Chicago Fire vs. New York Red Bulls MLS Season Pass 15:30 CF Montreal vs. Orlando City MLS Season Pass 18:30 Atlanta United vs. Los Ángeles Galaxy MLS Season Pass 18:30 Charlotte vs. Los Ángeles Galaxy MLS Season Pass 18:30 New England Revolution vs. Philadelphia Unión MLS Season Pass 19:30 FC Dallas vs. Real Salt Lake MLS Season Pass 20:15 Nashivell FC vs. DC United MLS Season Pass 20:30 Colorado Rapids vs. St. Louis City MLS Season Pass 21:30 Portland Timbers vs Sporting Kansas Ctiy MLS Season Pass 21:30 Seattle Sounders vs. San Diego FC MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Hora Partido Canal 19:00 Municipal vs. Deportivo Mixco Bet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras-Triangulares

Horarios Partidos Canales 19:00 Motagua vs. Olancho 21:15 Real España vs. Olimpia

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 20:07 Guadalajara vs. Tigres UANL Telemnundo 22:15 Cruz Azul vs. Atlas Bet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera

Horarios Partidos Canales 15:45 2 de Mayo vs. Rubio Ñú Directv Sports y Bet365 18:00 Nacional Asunción vs. Sportivo Trinidense Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga Femenina Perú

Horarios Partidos Canales 10:30 Killas vs Yanapuma 13:00 Flamengo FBC vs. Melgar 15:15 Universitario vs. Defensores

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 13:30 Danubio vs. Albion Disney Plus 16:30 Central Español vs. Racing Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 15:00 La Guaira vs. Portuguesa Bet365 19:00 Universidad Central vs. Puerto Cabello Bet365 19:30 Deportivo Táchira vs. Carabobo Bet365

Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.