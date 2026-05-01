¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba y dónde ver EN VIVO partido por Liga Argentina?

Boca Juniors vs Central Córdoba EN VIVO jugarán por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina 2026 este sábado 2 de mayo a partir de las 2.15 p. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora argentina), en Santiago del Estero, y contará con transmisión de Disney Plus para toda Sudamérica y TNT Sports para Argentina.

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Boca Juniors vs Central Córdoba: ¿cómo llegan a este partido?

Boca Juniors, ya clasificado a los octavos de final, se dirige a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que alineará a varios suplentes, intentará recuperarse del reciente revés en la Copa Libertadores ante Cruzeiro y sumar tres puntos que lo impulsen en la clasificación.

Actualmente, el Xeneize ocupa el segundo lugar con 27 puntos, a solo uno de Estudiantes, y busca un triunfo que le permita superar al Pincha y alcanzar la cima de la Zona A. Este resultado le daría la ventaja de definir todas las fases eliminatorias, excepto la final, en su estadio, La Bombonera.

El Ferroviario se prepara para enfrentar a Boca en un encuentro que representa una oportunidad única para lograr un triunfo histórico. Sin embargo, más allá de la relevancia del partido, el equipo dirigido por Lucas Pusineri no tiene mucho en juego en términos de clasificación. Tras su reciente victoria ante Platense, ocupa el puesto 13 en el Apertura y carece de opciones matemáticas para alcanzar los primeros ocho lugares del torneo.

Lista de convocados del Xeneize.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Central Córdoba por la Liga Profesional de Argentina?

El duelo entre Boca Juniors y Central Córdoba se llevará a cabo este sábado 2 de mayo a partir de las 2.15 p. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora argentina), en el Estadio Único Madre de Ciudades.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Central Córdoba por la Liga Profesional de Argentina?

La transmisión del Boca Juniors vs Central Córdoba estará a cargo de la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. Si te encuentras en Argentina, deberás sintonizarlo por TNT Sports y Max.

Boca Juniors vs Central Córdoba: árbitros del partido

Árbitro principal: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. Asistente 1: Gabriel Chade.

Gabriel Chade. Asistente 2: José Castelli.

José Castelli. Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

Nelson Sosa. VAR: Lucas Novelli.

Lucas Novelli. AVAR: Gastón Suárez.

Boca Juniors vs Central Córdoba: posibles alineaciones

Boca Juniors : Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca Juniors vs Central Córdoba: apuestas y pronósticos del partido

APUESTAS ROSARIO CENTRAL EMPATE BOCA JUNIORS Betsson 4.50 3.10 1.92 Betano 4.90 2.92 2.07 Bet365 4.50 3.00 1.96 Coolbet 5.20 2.90 1.95 Doradobet 4.75 2.85 2.08

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