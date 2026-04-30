Partidos de hoy EN VIVO, viernes 1 de mayo: programación, horarios y dónde ver
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 1 de mayo. Hay fútbol en la Premier League, Serie A, LaLiga y Liga Pro.
En el Día del Trabajador, disfruta de una jornada con grandes partidos. Revisa la agenda completa de los encuentros que se realizarán este viernes 1 de mayo. Hay acción en la Premier League, LaLiga, Serie A y Liga Pro.
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Girona vs Mallorca
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Leeds vs. Burnley
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Pisa vs. Lecce
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|11:00
|Sport Huancayo 2 vs. Tacna Heorica
|La Bicolor
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|SA Bulo Bulo vs. Independiente
|Bet365
|16:15
|Real Potosí vs. Real Oruro
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Once Caldas vs. Atlético Nacional
|Win Play.
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|U. Católica vs. IDV
|Zapping Sports
|19:00
|Libertad vs. Aucas
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Primera División de El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Águila vs. Luis Ángel Firpo
|Bet365
|16:00
|FAS vs. Platense Municipal
|Bet365
|16:00
|Fuerte San Francisco vs. Alianza FC
|Bet365
|16:00
|Hércules vs. Isidro Matapán
|Bet365
|16:00
|Municipal Limeño vs. Cacahuatipe
|Bet365
|16:00
|Zacatecoluca vs. Inter F.A
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos - Playoffs por el descenso
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Waalwijk vs. Roda
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo
|Bet365
|18:00
|Libertad vs. San Lorenzo
|Bet365
Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Ecuador vs Uruguay
|DirecTV Sport y DGO
|18:00
|Peru vs. Brasil
|DirecTV Sport y DGO
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
