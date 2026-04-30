Partidos de hoy EN VIVO, viernes 1 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 1 de mayo. Hay fútbol en la Premier League, Serie A, LaLiga y Liga Pro.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 1 de mayo.
En el Día del Trabajador, disfruta de una jornada con grandes partidos. Revisa la agenda completa de los encuentros que se realizarán este viernes 1 de mayo. Hay acción en la Premier League, LaLiga, Serie A y Liga Pro.

Universitario vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Girona vs MallorcaDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Leeds vs. BurnleyDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45Pisa vs. LecceESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
11:00Sport Huancayo 2 vs. Tacna HeoricaLa Bicolor

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00SA Bulo Bulo vs. IndependienteBet365
16:15Real Potosí vs. Real OruroBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
18:00Once Caldas vs. Atlético NacionalWin Play.

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
16:30U. Católica vs. IDVZapping Sports
19:00Libertad vs. AucasZapping Sports

Partidos de hoy por la Primera División de El Salvador

HorariosPartidosCanales
16:00Águila vs. Luis Ángel FirpoBet365
16:00FAS vs. Platense MunicipalBet365
16:00Fuerte San Francisco vs. Alianza FCBet365
16:00Hércules vs. Isidro MatapánBet365
16:00Municipal Limeño vs. CacahuatipeBet365
16:00Zacatecoluca vs. Inter F.ABet365

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos - Playoffs por el descenso

HoraPartidoCanal
13:00Waalwijk vs. Roda

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:45Sportivo Trinidense vs. 2 de MayoBet365
18:00Libertad vs. San LorenzoBet365

Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17

HorariosPartidosCanales
15:00Ecuador vs UruguayDirecTV Sport y DGO
18:00Peru vs. BrasilDirecTV Sport y DGO

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

