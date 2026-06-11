¡La inauguración más esperada! Empezó la Copa del Mundo, un evento que por primera vez en la historia contará con tres ceremonias de apertura, cada una en uno de los países anfitriones. La primera de ellas se llevará a cabo hoy, jueves 11 de junio, en la Ciudad de México, 90 minutos antes del encuentro entre México y Sudáfrica, y contará con un destacado cartel musical. Artistas de renombre estarán presentes. A continuación, los mejores memes que dejan los momentos previos a los partidos programados para HOY.

Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca

El evento musical de esta tarde contó con la participación de destacados artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, según lo anunciado por la FIFA. Esta propuesta fusiona ritmos de música tradicional mexicana, cumbia, pop latino y urbano.

Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca.

Asimismo, la gran protagonista fue Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, en colaboración con Burna Boy. Este tema, que se lanzó el 14 de mayo, representa la cuarta vez que la artista colombiana se une a un himno mundialista, habiendo participado en lasanteriores ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. A continuación, los mejores memes de estas presentaciones previas a la jornada deportiva.

Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca.

Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026: muchos esperan ansiosos el inicio del partido entre México y Sudáfrica.

Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026: otros aficionados muestran su favoritismo por México.