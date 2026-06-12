Fabio Gruber dejó FC Nuremberg y fue anunciado como fichaje de destacado club europeo: "Bienvenido"

Uno de los jugadores que más ilusión ha despertado entre los hinchas de la selección peruana es Fabio Gruber. El defensa peruano-alemán era uno de los más destacados del FC Nuremberg, donde incluso fue capitán. Tras su gran rendimiento, el futbolista nacional sorprendió al anunciar su salida del club luego de oficializarse su llegada a una destacada institución de Europa.

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Fabio Gruber fichó por destacado club de Europa

Mediante sus redes sociales, Fabio Gruber confirmó que no continuará en el FC Nuremberg la próxima temporada, luego de ser anunciado por todo lo alto en las filas del FSV Mainz 05, club tradicional de Alemania que actualmente disputa la Bundesliga.

El anuncio se hizo oficial en los canales del Mainz, donde apareció el ‘eurocausa’ junto a una bandera de Perú, en una muestra de su gran cariño por la ‘Bicolor’, además del mensaje de “Bienvenido”.

Fabio Gruber fue anunciado como fichaje del FSV Mainz 05

El cuadro de la primera división de Alemania utilizó su sitio web para compartir un comunicado donde destacaron este fichaje y remarcaron que Gruber ha sido considerado capitán en sus anteriores equipos.

“El 1. FSV Mainz 05 ha fichado a Fabio Gruber. El defensa central peruano de 23 años llega procedente del FC Nürnberg, donde fue capitán. Nacido en Augsburgo, Gruber disputó un total de 41 partidos en la segunda división con el 1. FC Nürnberg desde principios de 2025, 38 de ellos completos. Gruber también lució el brazalete de capitán en su anterior club, el SC Verl, de tercera división”, mencionaron en su sitio web.

Fabio Gruber se despidió del FC Nuremberg

Tras concretar su fichaje, Fabio Gruber utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del FC Nuremberg. Queridos fans del club, después de 1 año y medio en este gran y tradicional club, decidí asumir un nuevo desafío deportivo y dejar el club. El tiempo con vosotros fans fue increíblemente divertido y siempre fue un honor para mí jugar en el estadio Max-Morlock con vosotros detrás de mí y liderar al equipo como capitán en el campo”, señaló.

Fabio Gruber se despidió del FC Nuremberg

“Este capítulo siempre tendrá un lugar especial para mí y voy a extrañar no sólo a vosotros fans, sino también a la ciudad y al club. En este momento, también quiero agradecer a todas las personas y empleados responsables por la cooperación y confianza”, concluyó.

Valor de mercado de Fabio Gruber

En la actualidad, Fabio Gruber está cotizado en 3 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt. Esta cifra posiciona al defensa como uno de los más valiosos de la selección peruana y es una muestras de su clara proyección internacional.