Universitario vs. Coquimbo Unido: fecha, hora y canal del partido por la Copa Libertadores 2026

Tras la victoria ante Nacional, ahora Universitario de Deportes se jugará la vida ante Coquimbo Unido en condición de visitante por la fecha número 3 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. A continuación, te contamos la fecha, hora y canal de transmisión del emocionante partido que definirá el futuro de los merengues a nivel internacional.

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¿Cuándo juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

Universitario enfrentará a Coquimbo Unido, por la Copa Libertadores 2026, siguiente el jueves 5 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, esto según la programación oficial de la Conmebol.

Universitario vs. Coquimbo Unido: horarios

Este es el horario dependiendo tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 19.00 horas

Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.00 horas

España: 01.00 horas (del viernes 6 de mayo)

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Coquimbo Unido?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 3 de la Copa Libertadores será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo totalmente online a través de Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming internacional.

¿En qué estadio juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, el cual está ubicado en la ciudad de Coquimbo, Chile. Es popularmente conocido como el Coloso del Llano y tiene capacidad para albergar hasta 15.809 espectadores en sus tribunas.