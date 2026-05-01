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Fossati analiza tomar medidas legales por las declaraciones de Velazco: "Reunión con abogados"
Jorge Fossati se reunirá con sus abogados para tomar medidas legales por las declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario.
El administrador de Universitario, Franco Velazco, criticó a Jorge Fossati. El directivo crema expresó su malestar por las recientes declaraciones del entrenador de Liverpool de Uruguay y señaló que el ‘Nonno’ solicitó que le dupliquen el sueldo, autos de alta gama y decisiones en la parte comercial para continuar en la ‘U’.
Según contó Gustavo Peralta en el pódcast Y Uno Feliz, Jorge Fossati habló con algunos periodistas peruanos y señaló que el lunes 4 de mayo, el estratega uruguayo se reunirá con sus abogados para tomar medidas legales.
Al ex-DT de la selección peruana le molestaron las declaraciones de Velazco y el lunes va a declarar para contar detalles de las negociaciones frustradas con la ‘U’.
“Jorge Fossati internamente habló con algunos colegas y ha dicho que el lunes tiene reunión con abogados y luego va a declarar. Hay colegas que le han escrito y a tres o cuatro les ha repetido lo mismo”, contó Peralta.
¿Por qué se fue Jorge Fossati de Universitario?
Como se sabe, tras lograr el tricampeonato de la Liga 1, Jorge Fossati se reunió con Álvaro Barco, quien ocupaba el cargo de director deportivo en la ‘U’, para firmar una adenda.
Las negociaciones duraron semanas, Fossati y Universitario no llegaron a un acuerdo y decidieron finalizar el contrato. En ese momento, el club informó que el motivo para cortar el proceso con el ‘Nonno’ es por desgaste institucional.
“La decisión de mi salida de Universitario no la tomé yo. Por teléfono me expresó Franco Velazco, en pocas palabras, que la razón era por desgaste institucional”, contó Fossati.
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