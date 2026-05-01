0

Fossati analiza tomar medidas legales por las declaraciones de Velazco: "Reunión con abogados"

Jorge Fossati se reunirá con sus abogados para tomar medidas legales por las declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario.

Jesús Yupanqui
Jorge Fossati tomará medidas legales por las declaraciones de Franco Velazco.
Jorge Fossati tomará medidas legales por las declaraciones de Franco Velazco. | FOTO: AFP
COMPARTIR

El administrador de Universitario, Franco Velazco, criticó a Jorge Fossati. El directivo crema expresó su malestar por las recientes declaraciones del entrenador de Liverpool de Uruguay y señaló que el ‘Nonno’ solicitó que le dupliquen el sueldo, autos de alta gama y decisiones en la parte comercial para continuar en la ‘U’.

Universitario ante Sport Boys se jugará en histórico recinto tras descartar el Estadio Nacional

PUEDES VER: Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

Según contó Gustavo Peralta en el pódcast Y Uno Feliz, Jorge Fossati habló con algunos periodistas peruanos y señaló que el lunes 4 de mayo, el estratega uruguayo se reunirá con sus abogados para tomar medidas legales.

Al ex-DT de la selección peruana le molestaron las declaraciones de Velazco y el lunes va a declarar para contar detalles de las negociaciones frustradas con la ‘U’.

Jorge Fossati internamente habló con algunos colegas y ha dicho que el lunes tiene reunión con abogados y luego va a declarar. Hay colegas que le han escrito y a tres o cuatro les ha repetido lo mismo”, contó Peralta.

¿Por qué se fue Jorge Fossati de Universitario?

Como se sabe, tras lograr el tricampeonato de la Liga 1, Jorge Fossati se reunió con Álvaro Barco, quien ocupaba el cargo de director deportivo en la ‘U’, para firmar una adenda.

Las negociaciones duraron semanas, Fossati y Universitario no llegaron a un acuerdo y decidieron finalizar el contrato. En ese momento, el club informó que el motivo para cortar el proceso con el ‘Nonno’ es por desgaste institucional.

“La decisión de mi salida de Universitario no la tomé yo. Por teléfono me expresó Franco Velazco, en pocas palabras, que la razón era por desgaste institucional”, contó Fossati.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima suma a futbolista de casi 2 millones de euros para salir campeón del Apertura

  2. Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

  3. Universitario ganó 3-2 a fuerte rival y es líder del Torneo por encima de Alianza y Cristal

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano