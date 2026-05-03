DT de Universitario tomó sorpresiva decisión con Sekou Gassama en medio de rumores de salida

Sekou Gassama sigue siendo cuestionado por su participación en Universitario de Deportes. El delantero fue uno de los flamantes fichajes del club para esta temporada, pero su rendimiento terminó siendo una decepción, por lo que ya suena para dejar el equipo tras el final del Torneo Apertura 2026. En medio de ello, el DT Jorge Araujo sorprendió con una importante decisión sobre el senegalés.

DT de Universitario tomó sorpresiva decisión con Sekou Gassama

Consciente de que no ha mostrado su mejor nivel, en las últimas semanas se reveló que Sekou Gassama desea tener una última oportunidad con Universitario para poder mantenerse en el equipo.

Sin embargo, Jorge Araujo sabe que no puede relajarse en la recta final del Apertura, por lo que de cara al partido ante Juan Pablo II ha decidido dejar al delantero español-senegalés fuera de la lista de convocados. Esta medida evidencia que no es considerado como alternativa para el 'Coco'.

Sekou Gassama no fue considerado para el partido ante Juan Pablo II y continúa sin sumar minutos.

De esta forma, Sekou Gassama seguirá sin sumar minutos con el plantel de la 'U' en el tramo final del campeonato y aumentan los rumores de una posible salida del club a mediados de la temporada.

Además, con la salida de Javier Rabanal, técnico que pidió su fichaje, es poco probable que vuelva a sumar minutos. Esto, especialmente considerando que no ha sumado minutos en los 3 partidos que ha dirigido el ‘Coco’ Araujo en el club.

Jorge Araujo no convocó a Sekou Gassama para partido ante Juan Pablo II

Sekou Gassama y sus números en Universitario

Sekou Gassama había generado gran expectativa con su llegada a Universitario. Sin embargo, fue el último jugador en sumarse a los entrenamientos del club, motivo por el que llegó falto de ritmo futbolístico y en mal estado de forma. Por ello, el 9 africano apenas ha podido jugar tres partidos con los cremas, con 101 minutos en total y sin registrar goles.

¿Sekou Gassama seguirá en Universitario?

Los malos números de Sekou Gassama en Universitario han llevado a que se ponga en duda su continuidad hasta el final de la temporada. Ante ello, el administrador Franco Velazco fue consultado al respecto y sorprendió al señalar que tomarán medidas importantes, entre ellas, el préstamo de jugadores con bajo rendimiento.

"Lo más importante son las medidas correctivas. Lo que vamos a hacer es una evaluación exhaustiva y sincera de cómo se encuentra el primer equipo. Tomaremos la decisión de ver la posibilidad de prestar algunos jugadores que no se encuentren en el rendimiento que queremos”, indicó.