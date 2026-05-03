En ESPN se rinden ante Federico Girotti tras su primer gol con Alianza Lima: "Magistral..."

El ansiado gol con camiseta de Alianza Lima llegó para Federico Girotti, quien anotó el segundo de la noche ante CD Moquegua en el estadio Alejandro Villanueva, y su conquista traspasó las fronteras del Perú. Es que en Argentina han resaltado el tanto y no dudaron en elogiar el desempeño del delantero.

ESPN Argentina le dedicó un artículo completo al 'Tanque' y a su estreno goleador con la divisa blanquiazul. A través de su portal, primero destacó que la sequía goleadora había terminado.

“Las malas rachas están para romperse. Y si hay alguien que lo sabe, es Federico Girotti, que marcó su primer gol con Alianza Lima ante CD Moquegua en el gran triunfo del cuadro blanquiazul”, se lee en dicho portal.

Federico Girotti es resaltado por prensa argentina

Asimismo, también se resaltó la brillante maniobra en la definición con la que vulneró la valla de Carlos Grados, guardameta del elenco visitante.

“El atacante extranjero finalizó de gran manera un contragolpe magistral, que cerró con una jugada proveniente desde la izquierda y una media vuelta precisa”, escribió dicho medio en su primer párrafo.

Recordemos que el último gol oficial de Federico Girotti había sido el 11 de octubre del 2025, cuando le anotó a Gimnasia y Esgrima de La Plata con la camiseta de Talleres, por la Liga Profesional Argentina.

Federico Girotti y sus números en Alianza Lima

Federico Girotti ha jugado ocho partidos con Alianza Lima (seis en Liga 1 y dos por Libertadores) y lleva un gol. En total, ha sumado 235 minutos. Recordemos que también dio una asistencia ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul.



