Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales donde ver

Alianza Lima se enfrenta a CD Moquegua el sábado 2 de mayo, a partir de las 8.00 p. m. hora local, en partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión exclusiva del canal L1 MAX.

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¿Cómo llega Alianza Lima?

El elenco blanquiazul viene de tres victorias consecutivas y comparte el liderato en puntos con Los Chankas, aunque tiene una importante diferencia de goles a favor. Además, dentro de tres fechas recibirá al cuadro andahuaylino en un duelo decisivo en la pugna por el título.

Pablo Guede tendría disponible a todo su plantel, incluido Federico Girotti, quien ya está casi recuperado de su lesión en el hombro. Cabe señalar que Luis Advíncula y Mateo Antoni tienen cuatro amarillas y, si son amonestados en este duelo, no jugarán ante Sporting Cristal la próxima semana.

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¿Cómo llega CD Moquegua?

Por su parte, Fuerza del Sur ha obtenido tres victorias en sus últimos cuatro encuentros, registro en el que resalta su triunfo por 2-1 ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro recién ascendido esta temporada va por otro golpe en la capital peruana.

Los dirigidos por Jaime Serna esperan recuperar a Édgar Lastre, quien salió lesionado en el duelo ante FC Cajamarca. Otro nombre de la visita para destacar en ataque será el colombiano Jefferson Collazos, quien suma tres goles en la presente temporada.

CD Moquegua quiere dar el golpe en Matute.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. CD Moquegua?

Repasa horarios y canales para ver Alianza Lima vs. CD Moquegua:

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 3.00 a. m. del día siguiente

Alianza Lima vs. CD Moquegua: dónde ver

Si no quieres perderte ni un segundo del Alianza Lima vs. CD Moquegua, la señal de L1 MAX llevará toda la emoción en vivo a tu pantalla. Como es habitual, el canal oficial de la Liga 1 estará disponible en las principales operadoras del país, así que podrás seguir el encuentro por DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable o Win TV.

Para los hinchas que no quieren despegarse de la pantalla digital, el partido se podrá seguir en línea a través de las plataformas de streaming autorizadas: L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. No olvides que, para seguir toda la emoción del fútbol peruano por internet, es indispensable contar con una suscripción activa al servicio oficial de L1 MAX.

Alianza Lima vs. CD Moquegua: canal

Repasa en qué canal sintonizar L1 MAX de acuerdo con el operador de TV paga que tienes contratado:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs. CD Moquegua: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima debería vencer sin contratiempos a CD Moquegua por el amplio favoritismo que tiene, de acuerdo con las casas de apuesta. Las cuotas pueden variar cuanto más cerca esté la hora del partido:

Casas Alianza Lima Empate CD Moquegua Te Apuesto 1.21 6.49 14.41 Betsson 1.20 5.80 19.00 Apuesta Total 1.21 6.70 18.00 Olimpo 1.21 6.25 14.00 Betano 1.19 6.30 17.00

Alianza Lima vs. CD Moquegua: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Alan Cantero, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

CD Moquegua: Carlos Grados; Cristian Enciso, José Granda, Aldair Perleche, Kevin Moreno; Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía; Édgar Lastre, Yorman Zapata y Allonso Dávila.

Alianza Lima vs. CD Moquegua: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y con capacidad para 33.938 espectadores.