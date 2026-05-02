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Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026: cuándo juega, a qué hora y dónde ver

Revisa la fecha, hora y dónde ver el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición Líbero.
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Tras el partido ante CD Moquegua, ahora Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en un partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Por ello, a continuación te brindamos la fecha, el horario y el canal de transmisión del encuentro, que puede definir el futuro de los íntimos.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal fue programado oficialmente por la FPF para el sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. En caso de que surja algún inconveniente y el encuentro sea postergado, te lo contaremos en el diario Líbero.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horario del partido

Te dejamos el horario dependiendo el país en el que vivas:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.
  • México: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos: 9.00 p. m. (Miami, Washington y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 3.00 a. m. (domingo 10 de mayo)

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el compromiso online a través de Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a alguna de las plataformas mencionadas.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: guía de canales

  • Movistar TV: canal 14 SD y 714 HD
  • DirecTV: canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV: canal 10 SD y 510 HD
  • Claro TV (fibra óptica/HFC): canal 10 HD
  • Best Cable: canal 12
  • Latin Cable: canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú: canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32

¿En qué estadio juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute, en el distrito de La Victoria, en Lima. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a casi 34.000 espectadores en sus tribunas.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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