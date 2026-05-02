Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, canal, alineaciones y pronóstico

Momento de un partido clave entre Sporting Cristal y Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Alberto Gallardo el domingo 3 de mayo a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, tienes la opción para seguirlo minuto a minuto por internet en Libero.pe.

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Sporting Cristal es uno de los equipos peruanos que cumple un buen papel a nivel internacional. Su desempeño en la Copa Libertadores es para aplaudir, pero lo mostrado en la Liga 1 deja mucho que desear. Actualmente, el equipo dirigido por Zé Ricardo está en la casilla 12 con 14 unidades y solo se ubica a cuatro puntos de la zona de descenso. Un panorama desfavorable para los del Rímac, que ahora esperan sumar tres puntos en casa ante su fiel afición.

Pese a la necesidad de ganar, los rimenses deberán reservar a ciertos jugadores para su próximo choque internacional ante Palmeiras, en el que no solo se juegan tres puntos, sino también la posibilidad de conseguir un hecho histórico al estar cerca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Por el lado de Cusco FC, el equipo también afrontó a mitad de semana su cotejo internacional, pero el resultado no le fue favorable al caer en Medellín ante DIM. Este marcador lo ubica en el fondo de la tabla del grupo A de la Copa Libertadores con cero puntos, por lo que prácticamente quedó fuera de la pelea por llegar a octavos.

Al margen de ello, el elenco dorado sabe de la importancia de este choque ante Sporting Cristal, por lo que buscará aprovechar la irregularidad del cuadro celeste en el certamen local para dar un nuevo golpe en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal anuncia partido ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se juega este domingo 3 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos y vienen desgastados de sus partidos internacionales a mitad de semana. Se aguarda un compromiso muy estratégico.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

Este choque entre celestes y cusqueños inicia a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas

Venezuela, Bolivia: 12.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 13.00 horas

España: 18.00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) a través de los operadores de DirecTV, Movistar TV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Cusco FC

Canadá: Fanatiz

Perú: L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Puerto Rico, Estados Unidos: Fanatiz

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Ian Wisdom, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Catriel Cabellos, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Cusco FC: Díaz, Rudias, Fuentes, Ampuero, Zevallos, Colitto, Soto, Valenzuela, Manzaneda, Carabajal y Facundo Callejo.

Sporting Cristal vs Cusco FC: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Cusco FC en esta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE CUSCO FC Betsson 1.80 3.45 4.30 Betano 1.83 3.80 4.60 Bet365 1.75 3.60 4.33 1XBet 1.76 3.54 4.49 Doradobet 1.83 3.66 4.50

Calendario de Sporting Cristal para el mes de mayo.

Árbitros de Sporting Cristal vs Cusco FC

Conoce la lista de árbitros que la CONAR oficializó para el duelo entre celestes y cusqueños:

Árbitro principal: Sebastián Lozano

Asistente 1: Cristhoper Bendezú

Asistente 2: Dan Merino

Cuarto árbitro: Mario Quispe

Asesor: Aldo Luy

VAR: Milagros Arruela

AVAR: Leonar Soto

Q. Manager: Rubén Quezada

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