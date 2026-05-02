Atención, Cristal: Figura de Palmeiras de 38 millones de euros fue operado y es dura baja por Libertadores

Noticias desde Brasil que no caen nada bien en Palmeiras de cara a su próximo partido ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. Cuando se esperaba que una de sus figuras estuviera presente en el choque que se disputará en Matute, finalmente se confirmó su ausencia tras ser sometido a una operación por una lesión grave en el tobillo.

PUEDES VER: Árbitro de Sporting Cristal vs Palmeiras que designó la Conmebol para partido de Copa Libertadores

Palmeiras sufre baja de una de sus figuras ante Sporting Cristal

Se trata de Vitor Roque, el exdelantero del Barcelona, que atravesaba un proceso de recuperación desde hacía casi 40 días. A mediados de abril, logró volver a las canchas en el choque ante Jacuipense por la Copa de Brasil, pero recibió un golpe en la zona afectada y terminó fuera del campo.

Ahora, el medio Globo Esporte de Brasil confirmó que la lesión en su tobillo izquierdo se agravó, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Según los reportes médicos, el atacante de 21 años trabajará durante las siguientes semanas y se prevé que su regreso ocurra una vez que termine la Copa del Mundo 2026.

"La operación de Vitor Roque ha sido un éxito y el delantero del Palmeiras volverá tras el Mundial. El delantero fue sometido a una intervención quirúrgica en el tobillo izquierdo el pasado viernes. En su primer partido como titular tras su regreso la semana pasada, en un encuentro contra el Jacuipense, sufrió una entrada en el mismo tobillo y tuvo que ser sustituido. En su primer partido como titular tras su regreso la semana pasada, en un encuentro contra el Jacuipense, sufrió una entrada en el mismo tobillo y tuvo que ser sustituido", informó Globo Esporte.

Vítor Roque será baja en Palmeiras por varios meses.

Vitor Roque y su actual valor de mercado

Pese a las lesiones que ha sufrido en este 2026, Vitor Roque presenta un valor de mercado de 38 millones de euros con 21 años. El jugador pasó por el Barcelona de España, pero no consiguió la regularidad esperada. Ahora, espera recuperarse cuanto antes para sumar minutos en el Verdao.