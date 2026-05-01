¿Baja ante Palmeiras y Alianza? Miguel Araujo hizo fuerte revelación sobre su lesión: "Semanas..."

Más allá del buen momento que atraviesa Sporting Cristal en la Copa Libertadores, una noticia generó preocupación entre los hinchas celestes. Miguel Araujo, baluarte en la defensa, puede ser baja durante varias semanas por una fascitis plantar. El jugador rompió su silencio y dio detalles sobre su lesión.

El zaguero sostiene que arrastra un dolor desde el partido ante Los Chankas en Andahuaylas, que se jugó el 21 de marzo, y que ya viene llevando un tratamiento; por eso no jugó los encuentros previos al cotejo frente a Junior en Matute.

"La tengo desde Andahuaylas la fascitis. Después del partido contra Palmeiras me pusieron una ampolla en el pie y por eso no jugué los tres partidos que tuvimos antes de Junior", declaró la ‘Fiera’.

Asimismo, Araujo cuenta que su recuperación lo obliga a descansar, pero eso implicaría parar durante varias semanas. Sin embargo, en coordinación con el preparador físico, viene manejando la carga de minutos para no perderse los encuentros más importantes.

"La recuperación es nada de impacto, pero es muy difícil, cómo uno hace no entrenando o simplemente estando en el gym. Es muy complicado en ese sentido, pero con el preparador físico me está regulando las cargas, porque sino tendría que parar. El fisio me dijo que son unas cuantas semanas largas. Y no es la idea, con el pasar del tiempo me estaré sintiendo mejor".

Finalmente, el defensor sostiene que, más allá de la alegría que significó vencer a Junior, ahora toda la mentalidad del equipo está puesta en el cotejo ante Cusco FC, que se disputa este domingo 3 de mayo, a las 11.00 a. m. en el estadio Alberto Gallardo.

"Justo en la seguidilla. Es en la planta derecha y también se me carga la izquierda. Hay que trabajar, paso a paso. Hemos tenido una semana muy linda, ganamos, se dio la victoria, jugamos muy bien, pero hoy cambiamos el chip, porque el fin de semana jugamos con Cusco, que estamos en debe en la Liga 1, tenemos una final", culminó el defensor.

¿Miguel Araujo es baja ante Palmeiras y Alianza Lima?

De momento, no se ha confirmado si Miguel Araujo será baja ante Palmeiras, duelo que se disputa este martes 5 de mayo. Se viene trabajando para que esté apto para el duelo de Copa Libertadores, mientras que todo apunta a que ante Alianza Lima no sería de la partida si se respeta ese manejo de cargas para evitar que la lesión en el pie derecho se le complique.