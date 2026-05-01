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Maxloren Castro reveló la diferencia entre Zé Ricardo y Autuori en Sporting Cristal: "Somos más..."
Maxloren Castro impactó al señalar la notable transformación del plantel de Sporting Cristal bajo la dirección de Zé Ricardo, en contraste con la etapa de Paulo Autuori.
Sporting Cristal se motiva tras su última victoria ante Junior en la Copa Libertadores y busca revertir su situación en la Liga 1 2026. Bajo el mando de Zé Ricardo, el cuadro celeste ha mostrado una gran mejora en su rendimiento y Maxloren Castro reveló cuál fue el mayor cambio del plantel en comparación con la etapa en la que era dirigido por Paulo Autuori.
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Maxloren Castro reveló la diferencia entre Zé Ricardo y Paulo Autuori
Luego de los entrenamientos de este viernes 1 de mayo, Maxloren Castro conversó con los medios y fue consultado por el gran cambio que ha tenido el equipo tras la llegada de Zé Ricardo a Sporting Cristal. Ante ello, el extremo nacional indicó que el equipo cambió su mentalidad.
De acuerdo con lo mencionado por la joya rimense, ahora el equipo tiene un planteamiento más defensivo en comparación con la etapa de Paulo Autuori, por lo que tuvo que adaptarse a esta forma de juego, que ha sido una de las causas de la mejora del equipo.
Video: Melissa Landa/URPI-LR
"Bueno, creo que cambió un poco la forma de jugar, quizás ahora somos un poco más defensivos. Creo que estamos mejorando en eso”, señaló el habilidoso extremo.
Nota en desarrollo…
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