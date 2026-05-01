0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla del Grupo A de la Libertadores tras la derrota de Cusco

Miguel Araujo arremetió contra los equipos que cambian de localía ante la U y Alianza: "Huev..."

Miguel Araujo expresó su fastidio porque hay equipos que cambian de localía cuando enfrentan a Universitario o Alianza Lima. Aseguró que desvirtúa el campeonato.

Jesús Yupanqui
Miguel Araujo cuestionó a equipos que cambian de localía ante la U o Alianza.
Miguel Araujo cuestionó a equipos que cambian de localía ante la U o Alianza. | Créditos: Melissa Landa / URPI-LR
COMPARTIR

Miguel Araujo, defensor y uno de los referentes de Sporting Cristal, expresó su malestar por el desarrollo de la Liga 1 2026. El experimentado jugador señaló que hay equipos que no respetan su localía y deciden jugar en Trujillo cuando les toca enfrentar a Alianza Lima o Universitario.

Zé Ricardo habló sobre la realidad de Sporting Cristal en la Liga 1 y Libertadores.

PUEDES VER: DT de Sporting Cristal reveló si van a priorizar la Copa Libertadores sobre la Liga 1: "Tenemos que..."

El central de 31 años indicó que Sporting Cristal sí tiene que disputar sus duelos en ciudades calurosas. Por ello, pidió equidad en el campeonato. Aseguró que deben buscar la mejor alternativa para que el torneo sea competitivo.

Es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo y les den la localía, hay que ser justos para todos, sino se hace una liga irregular y no competente, se tiene que buscar la competitividad”, expresó.

Luego, Araujo sostuvo que varios equipos de provincia compiten en la Liga 1 2026; si van a permitir cambiar de localía, el campeonato debería jugarse en Lima o en una sola ciudad para que todos puedan competir en igualdad de condiciones.

Solo hay algunos clubes aquí en Lima y el resto es de provincia, sino, para tal caso, jugamos todo el torneo aquí en Lima o en alguna ciudad donde sea igual para todos los equipos”, señaló.

Finalmente, Araujo remarcó que este panorama no es culpa de Universitario ni de Alianza Lima; los responsables son los equipos que no tienen las agallas para hacer respetar su localía.

No es excusa, pero tiene que ser justo para todos, no es culpa de la ‘U’ o Alianza, la culpa es de los otros equipos que no tienen los hue... para jugar en su localía”, expresó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima suma a futbolista de casi 2 millones de euros para salir campeón del Apertura

  2. Revelan lo que hará Jorge Fossati tras palabras de Franco Velazco: "La histora va a continuar"

  3. Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano