Miguel Araujo arremetió contra los equipos que cambian de localía ante la U y Alianza: "Huev..."

Miguel Araujo, defensor y uno de los referentes de Sporting Cristal, expresó su malestar por el desarrollo de la Liga 1 2026. El experimentado jugador señaló que hay equipos que no respetan su localía y deciden jugar en Trujillo cuando les toca enfrentar a Alianza Lima o Universitario.

El central de 31 años indicó que Sporting Cristal sí tiene que disputar sus duelos en ciudades calurosas. Por ello, pidió equidad en el campeonato. Aseguró que deben buscar la mejor alternativa para que el torneo sea competitivo.

“Es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 grados y otros jueguen en Trujillo y les den la localía, hay que ser justos para todos, sino se hace una liga irregular y no competente, se tiene que buscar la competitividad”, expresó.

Luego, Araujo sostuvo que varios equipos de provincia compiten en la Liga 1 2026; si van a permitir cambiar de localía, el campeonato debería jugarse en Lima o en una sola ciudad para que todos puedan competir en igualdad de condiciones.

“Solo hay algunos clubes aquí en Lima y el resto es de provincia, sino, para tal caso, jugamos todo el torneo aquí en Lima o en alguna ciudad donde sea igual para todos los equipos”, señaló.

Finalmente, Araujo remarcó que este panorama no es culpa de Universitario ni de Alianza Lima; los responsables son los equipos que no tienen las agallas para hacer respetar su localía.

“No es excusa, pero tiene que ser justo para todos, no es culpa de la ‘U’ o Alianza, la culpa es de los otros equipos que no tienen los hue... para jugar en su localía”, expresó.