Partidos de Liga 1 2026: conoce la programación de la fecha 13 del Torneo Apertura

Continúa la acción de la Liga 1 2026 y esta vez se juega la fecha 13 del Torneo Apertura. Alianza Lima y Los Chankas son los punteros y ambos jugarán de local, mientras que Universitario no quiere perder terreno y va por la reivindicación. Conoce la programación completa de esta nueva jornada.

PUEDES VER: Alianza Lima suma a futbolista de más de un millón de euros para pelear el título del Apertura

Programación de la fecha 13 de la Liga 1 2026

Sábado 2 de mayo

1.00 p. m. | FC Cajamarca vs Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

3.15 p. m. | ADT vs Atlético Grau | Estadio Unión, Tarma

5.30 p. m. | Cienciano vs Comerciantes Unidos | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

8.00 p. m. | Alianza Lima vs CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 3 de mayo

11.00 a. m. | Sporting Cristal vs Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo, Lima

1.15 p. m. | Juan Pablo II vs Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo

3.30 p. m. | Alianza Atlético vs Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36, Sullana

6.00 p. m. | Melgar vs UTC | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Lunes 4 de mayo

1.00 p. m. | Los Chankas vs Deportivo Garcilaso | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Todos los partidos son transmitidos por el canal L1 MAX, disponible en Movistar, Claro, DirecTV, Zapping, entre otros.

Previa de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1

La fecha 13 del Apertura arranca este sábado y todas las miradas están puestas en Matute. Alianza Lima llega como único puntero tras ese triunfo en Piura y le toca defender el liderato en casa frente a CD Moquegua. Pero no la tiene fácil: los íntimos sienten la presión de Los Chankas, que realizan una campaña histórica y cierran la jornada el lunes en Andahuaylas ante Deportivo Garcilaso, a la espera de un tropiezo del líder para tomar la punta.

Por otro lado, la situación en Universitario es de máxima alerta. Después del golpe que significó perder contra Alianza Atlético en el Monumental, los cremas viajan a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II. Ya no tienen margen de error si quieren pelear el título, porque la distancia con la cima se ha estirado peligrosamente. Mientras tanto, en Lima, Sporting Cristal buscará recuperarse ante Cusco FC tras el tropiezo que sufrió en la altura de Cutervo la semana pasada.

Alianza Lima piensa en grande para la Liga 1

La jornada dominical se completa con duelos que prometen mucha intensidad. FBC Melgar quiere hacerse fuerte en Arequipa frente a UTC para meterse en el grupo de arriba, mientras que, en Sullana, Alianza Atlético —que viene de ganarle a la U— recibirá a Sport Huancayo, un rival siempre complicado. Con la tabla tan apretada, cualquier resultado en estos partidos podría mover drásticamente los puestos de clasificación a torneos internacionales.



