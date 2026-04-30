Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

Universitario de Deportes se medirá ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, aunque hasta ahora no se conocía con certeza el estadio en el que se disputaría este esperado compromiso. Sin embargo, ya se confirmó que el duelo entre los cremas y los rosados se llevará a cabo en un mítico recinto, luego de quedar descartado el Nacional de Lima: Estamos hablando del Miguel Grau del Callao.

Universitario ante Sport Boys se jugará en histórico recinto tras descartar el Estadio Nacional

Según reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, el partido entre Universitario y Sport Boys se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, con lo que queda descartado que se dispute en el Nacional de Lima.

Universitario y Sport Boys se enfrentarán en el Estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Confirmado: Sport Boys enfrentará a Universitario en el Miguel Grau del Callao. En un principio, Sport Boys se medía ante Universitario el lunes 11 de mayo a las 8.30 p. m. en el Nacional por la fecha 14”, afirmó el comunicador.

La razón por la que el duelo entre la escuadra crema y el rosado no se jugará en el Coloso de José Díaz es que el recinto se encuentra en proceso de mejora y, por falta de tiempo, no llegará al 100% para el día del partido.

Universitario vs Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Boys se enfrentarán el próximo 11 de marzo del 2026 a las 8.30 p. m. por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Miguel Grau del Callao.

El club de Ate buscará obtener el mejor puntaje pensando en el Torneo Clausura y la tabla acumulada del fútbol peruano, mientras que los chalacos desean los tres puntos para reafirmar su nueva etapa con Carlos Desio como técnico.