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Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Boys en importante estadio tras confirmar que no se podrá jugar en el Nacional de Lima el duelo por la jornada 14 de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Universitario ante Sport Boys se jugará en histórico recinto tras descartar el Estadio Nacional
Universitario ante Sport Boys se jugará en histórico recinto tras descartar el Estadio Nacional | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se medirá ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, aunque hasta ahora no se conocía con certeza el estadio en el que se disputaría este esperado compromiso. Sin embargo, ya se confirmó que el duelo entre los cremas y los rosados se llevará a cabo en un mítico recinto, luego de quedar descartado el Nacional de Lima: Estamos hablando del Miguel Grau del Callao.

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Universitario ante Sport Boys se jugará en histórico recinto tras descartar el Estadio Nacional

Según reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, el partido entre Universitario y Sport Boys se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, con lo que queda descartado que se dispute en el Nacional de Lima.

Universitario y Sport Boys se enfrentarán en el Estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario y Sport Boys se enfrentarán en el Estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Confirmado: Sport Boys enfrentará a Universitario en el Miguel Grau del Callao. En un principio, Sport Boys se medía ante Universitario el lunes 11 de mayo a las 8.30 p. m. en el Nacional por la fecha 14”, afirmó el comunicador.

La razón por la que el duelo entre la escuadra crema y el rosado no se jugará en el Coloso de José Díaz es que el recinto se encuentra en proceso de mejora y, por falta de tiempo, no llegará al 100% para el día del partido.

Universitario vs Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Boys se enfrentarán el próximo 11 de marzo del 2026 a las 8.30 p. m. por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Miguel Grau del Callao.

El club de Ate buscará obtener el mejor puntaje pensando en el Torneo Clausura y la tabla acumulada del fútbol peruano, mientras que los chalacos desean los tres puntos para reafirmar su nueva etapa con Carlos Desio como técnico.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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