¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Universitario derrotó a Nacional en el Estadio Monumental de Ate por la fecha número 3 del Grupo B en la Copa Libertadores. Por ello, previo a su duelo contra Coquimbo Unido en Chile, te contamos qué resultados necesitan los merengues para clasificar a los octavos de final.

Gracias a que venció 4-2 a los uruguayos, la 'U' escaló a la tercera casilla de la tabla de posiciones por diferencia de gol y tiene la situación 'controlada'. Los cremas dependen únicamente de sí mismos para seguir avanzando en la competición de clubes más importante de la Conmebol.

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos?

Pase lo que pase con los demás partidos, Universitario de Deportes únicamente necesita derrotar a Coquimbo Unido en Chile en la fecha 4 y luego, vencer a Nacional en Uruguay o a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Lima. De esta forma, los merengues llegarían a los 10 puntos y avanzarán a octavos de final.

Eso sí, las victorias pueden variar pero obligatoriamente deben ser dos. Además, dependiendo los otros resultados de sus rivales tienen chances de clasificar en la Copa Libertadores con apenas un triunfo y otro empate. No obstante, ello se comprobará en la siguiente jornada.

Universitario vs. Coquimbo Unido: fecha, hora y canal

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el siguiente jueves 5 de mayo desde las 19.00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será mediante la señal de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericano.