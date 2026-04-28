Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores: así va la clasificación del grupo B
¡Atención, hincha de Universitario! Así marcha el grupo B en la previa de la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026.
El grupo B de la Copa Libertadores 2026 se puso bastante 'picante'. En la previa de la tercera fecha, tanto Nacional como Coquimbo Unido son los líderes con 4 puntos, mientras que Deportes Tolima y Universitario de Deportes se encuentran en la tercera y cuarta casilla, respectivamente, con tan solo una unidad.
La fecha arrancará este martes 28 de abril con el duelo entre Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, mientras que el miércoles 29 se jugará el Universitario vs. Nacional de Uruguay en el Monumental.
A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del grupo B, además de la programación de estos duelos.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PUNTOS
|Nacional
|2
|1
|1
|0
|4
|Coquimbo
|2
|1
|1
|0
|4
|Tolima
|2
|0
|1
|1
|1
|Universitario
|2
|0
|1
|1
|1
Programación de la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026
Martes 28 de abril
- Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | 9.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus.
Miércoles 29 de abril
- Universitario vs Nacional | 9.00 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus.
