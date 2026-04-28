Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores: así va la clasificación del grupo B

Universitario marcha en el último lugar del grupo con tan solo un punto.
Universitario marcha en el último lugar del grupo con tan solo un punto. | Foto: composición Líbero
El grupo B de la Copa Libertadores 2026 se puso bastante 'picante'. En la previa de la tercera fecha, tanto Nacional como Coquimbo Unido son los líderes con 4 puntos, mientras que Deportes Tolima y Universitario de Deportes se encuentran en la tercera y cuarta casilla, respectivamente, con tan solo una unidad.

La fecha arrancará este martes 28 de abril con el duelo entre Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, mientras que el miércoles 29 se jugará el Universitario vs. Nacional de Uruguay en el Monumental.

A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del grupo B, además de la programación de estos duelos.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026

EQUIPOSPJPGPEPPPUNTOS
Nacional21104
Coquimbo21104
Tolima20111
Universitario20111

Programación de la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

  • Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus.

Miércoles 29 de abril

  • Universitario vs Nacional | 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

