Jorge Bava, DT de Nacional, dio rotundo concepto de Universitario tras derrota: "No tiene..."

Universitario de Deportes venció a Nacional en una noche mágica de la Copa Libertadores 2026. Los cremas venían de un presente cuestionado, pero lograron un resultado importante para sus aspiraciones en el torneo ante un rival de gran nivel. Tras el partido, el DT Jorge Bava sorprendió a todos al emitir un concepto inesperado sobre los cremas.

Jorge Bava, DT de Nacional, dio rotundo concepto de Universitario

Durante la conferencia de prensa, el técnico Jorge Bava mostró su molestia por el arbitraje del partido. Sin embargo, al ser consultado por su opinión sobre Universitario, señaló las virtudes de su rival e indicó que fue un equipo muy efectivo.

En esa línea, fue contundente al expresar que la 'U' no tuvo responsabilidad en las decisiones arbitrales, por lo que sostener que no fueron justos vencedores sería desmerecer el esfuerzo que realizaron.

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"Me gusta ser respetuoso con el rival, que obviamente tiene su virtud, trabajo y la misma ilusión que nosotros. Felicitar a Universitario que hizo su partido y fue efectivo. Sí, me pareció que hubo mucha dualidad de criterios y eso no va en dezmero a lo que hizo Universitario que no tiene nada que ver y al igual que nosotros tiene mucha ilusión de ganar los partidos y pasar de fase", señaló el estratega.

En esa misma línea, Jorge Bava reveló que fue complejo realizar un análisis de Universitario ante el cambio de técnico. No obstante, resaltó que, con Jorge Araujo a la cabeza, la 'U' mostró un juego más directo y una mayor cantidad de ocasiones que las que había mostrado bajo el mando de Javier Rabanal.

"Nosotros analizamos los últimos 3 partidos. Empezamos a analizar a Rabanal y hubo el cambio a interino. Las características de los jugadores eran los mismos y tenían un gran plantel. Mantuvieron el esquema y más a menos a lo que venía haciendo nos dio un parámetro en general. Nos encontramos con una Universitario más directo, punzante y más transiciones que con el técnico anterior", acotó.

Universitario y los resultados que necesita para clasificar a octavos de final

Con la victoria crema, el Grupo B de la Copa Libertadores se puso al rojo vivo con un cuádruple empate con Nacional, Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima con 4 unidades.

Por ello, los cremas necesitan vencer a como de lugar a Coquimbo Unido en la próxima fecha y vencer a Nacional o Tolima en los siguientes partidos. Con esos 6 puntos sellarían su presencia en octavos de final.