Sebastián Coates, capitán de Nacional, explotó tras perder con la 'U': "Ellos hicieron..."

Universitario logró una importante victoria ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores. De esta manera, todos los integrantes del grupo B suman cuatro unidades y la clasificación para los siguientes encuentros se pone de candela. Luego de concretarse este marcador en el Monumental, en el plantel albo no quedaron conformes con las decisiones arbitrales, pues sienten que no fueron equitativas a lo largo de los 90 minutos.

Sebastián Coates de Nacional terminó molesto tras perder con Universitario

Uno de los que no calló fue el capitán de Nacional, Sebastián Coates, quien tras el pitazo final dio declaraciones a la prensa sobre el rendimiento arbitral a lo largo del compromiso. Si bien saben que tienen responsabilidad por algunos errores en el juego, sienten que es complicado cuando algunas decisiones son en contra de manera constante.

Coates aseguró que los jugadores de Universitario cometieron muchas faltas que no fueron castigadas con el mismo rigor que en Nacional. De hecho, no entienden cómo la falta de Fara a su compañero no ocasionó la expulsión directa cuando tenían el marcador a su favor.

"Después expulsó a Lucas (Rodríguez) por una falta que para mí no llegó a tocarlo. Con otras jugadas también; ellos hicieron muchas faltas y no sacó amarillas, y en las primeras de cambio a nosotros nos amonestó. Hay que hacernos cargo de nuestros errores, pero hoy en día es muy difícil jugar con uno menos y cuando tienes muchas cosas en contra. A veces es muy difícil estar ahí adentro y ver que está todo en contra. Ver que las pequeñas faltas son en contra y que te van empujando. No es fácil mantener la cordura y la cabeza, y más en un partido así de copa, en el que nos jugamos mucho. Que no te respeten y que sean prepotentes no va con nadie", declaró.

(VIDEO: X - Tano Bolso)

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026 con Universitario

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras la victoria de Universitario sobre Nacional de Uruguay: