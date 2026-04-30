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Tabla del grupo de Universitario en Libertadores

Prensa uruguaya dio rotundo calificativo por goleada de Universitario ante Nacional: "Épica"

La victoria de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores no tardó en generar la reacción de la prensa uruguaya y destacaron el resultado del partido.

Angel Curo
Prensa uruguaya dio rotundo calificativo por goleada de Universitario ante Nacional
Prensa uruguaya dio rotundo calificativo por goleada de Universitario ante Nacional | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes sacó a relucir la garra crema y venció por 4-2 a Nacional por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Esta victoria no solo aumentó las opciones de la 'U' de clasificar a octavos de final, sino que también generó la reacción de la prensa uruguaya por este resultado. ¿Qué dijeron?

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Prensa uruguaya dio rotundo calificativo por goleada de Universitario ante Nacional

Luego de culminado el partido, el medio uruguayo ‘La Prensa’ publicó un breve análisis y resaltó que la victoria de Universitario generó un empate entre todos los equipos que integran el Grupo B. No obstante, lo más destacado fue que elogiaron el triunfo catalogándolo como “épico”, esto ya que se enfrentaban a un equipo aparentemente superior.

Universitario de Deportes de Perú derrotó a Nacional y forzó un cuádruple empate a cuatro puntos. El club dirigido interinamente por Jorge Araujo logró la épica de golear al segundo de la serie, que terminó jugando con diez jugadores tras la expulsión de Lucas Rodríguez”, señalaron en su publicación.

Universitario de Deportes vs Nacional, prensa uruguaya

Prensa uruguaya elogió la victoria de Universitario ante Nacional

Por su parte, el reconocido medio ‘El País’ también publicó su crónica sobre el desarrollo de la victoria de Universitario en el Estadio Monumental y señalaron que representó un duro golpe para los intereses de Nacional. “Un paso hacia atrás de Nacional en Copa Libertadores: del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, titularon.

Mientras que, dentro de su nota, lamentaron que el 'Tricolor' no logre salir del irregular momento que atraviesa en este tramo de la temporada. “Nacional no logra salir del mal momento, y a la inestabilidad del Apertura le sumó una dura derrota contra Universitario por 4 a 2”, remarcaron.

Universitario vs Nacional, Copa Libertadores 2026

El País reaccionó a la victoria de Universitario ante Nacional

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores

El siguiente duelo de los cremas en el torneo continental será ante Coquimbo Unido. Este partido representará la oportunidad perfecta para que Universitario tome su revancha y posiblemente defina su futuro en la Copa Libertadores. El duelo se jugará este jueves 7 de mayo en tierras sureñas.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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