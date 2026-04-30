Camilo Cándido, figura de Nacional, dejó firme mensaje tras perder ante la 'U': "El árbitro..."

Universitario de Deportes sacó una gran remontada en el Estadio Monumental y venció por 4-2 a Nacional de Uruguay. Este resultado no solo mete a los cremas en la pelea por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que también generó gran polémica por el desempeño arbitral. Precisamente, el lateral uruguayo Camilo Cándido no dudó en cuestionar al árbitro y responsabilizarlo por el resultado.

Camilo Cándido, figura de Nacional, responsabilizó al arbitraje por la derrota ante Universitario

Luego del final del partido, el lateral de Nacional, Camilo Cándido, conversó con los medios en la zona mixta y fue consultado por su opinión sobre el arbitraje, tras haber jugado casi todo el encuentro con un jugador menos y en medio de algunas decisiones cuestionadas.

Ante ello, el futbolista uruguayo expresó su tristeza por no haber conseguido un resultado positivo, pero no dudó en cuestionar las decisiones arbitrales, dejando en claro que, a su juicio, estas tuvieron gran responsabilidad en la derrota de Nacional ante Universitario.

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“La tristeza de no lograr los tres puntos, nos queríamos llevar eso. El partido se nos hizo cuesta arriba después que nos quedamos con 10 jugadores y el árbitro también hizo de lo suyo. Esto termina en casa, tenemos la tranquilidad y perseverancia de saber lo que nos jugamos", aseveró.

Del mismo modo, Cándido recalcó que terminaron enfocados en reclamar cada cobro del juez durante el partido y cuestionó la falta de Caín Fara contra Nicolás Rodríguez. Además, resaltó que, pese a ello, lograron tener varias opciones a lo largo del partido y fue claro al señalar que, en igualdad de condiciones, el marcador hubiera sido diferente.

"Era difícil bajar la temperatura del plantel. Nos enfocamos mucho en el árbitro después de que expulsan a Lucas Rodríguez, pero las imágenes hablan por sí solas. También la patada a Nicolás Rodríguez. Son decisiones de los árbitros y ellos tendrán su porqué, pero creo que todo el mundo lo vio. Tenemos la tranquilidad de que nosotros con 10 lo sometimos a ellos, el resultado muy más abultado de como se dio el partido. Si hubiéramos estado con 11 hubiera sido otra cosa", sentenció.

DT de Nacional se unió a los reclamos contra el arbitraje

Por su parte, el DT Jorge Bava también denunció públicamente el arbitraje ante Universitario y advirtió una diferencia en las decisiones para cada equipo.

"Tratamos de controlar a los jugadores y que la situación no se agravara más, pero si, nos fue ofuscando, hubo una clara dualidad de criterios en muchas jugadas. Más allá de eso, el equipo tuvo coraje y rebeldía, a pesar de todo”, indicó el estratega.