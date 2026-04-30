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Periodista uruguayo arremetió contra Universitario por victoria a Nacional: "Lo ayudan los árbitros"

Valentín Fletcher, periodista uruguayo, no tuvo filtro para arremeter públicamente contra Universitario de Deportes tras vencer a Nacional por Copa Libertadores.

Diego Medina
Periodista uruguayo arremetió contra Universitario de Deportes.
Periodista uruguayo arremetió contra Universitario de Deportes. | Foto: El Espectador
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Universitario de Deportes es noticia internacional tras su victoria ante Nacional por la Copa Libertadores 2026. El equipo crema superó por 4-2 a los albos y un periodista uruguayo dijo de todo en redes sociales contra el vigente tricampeón del fútbol peruano. Y es que dejó un mensaje en el que hace intuir presunta ayuda arbitral.

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Periodista uruguayo arremetió contra Universitario

Se trata de Valentín Fletcher, periodista de nacionalidad uruguaya que labora en "El Espectador", quien decidió apuntar sobre las decisiones arbitrales que, en criterio suyo, no fueron equitativas en el choque internacional por la Copa Libertadores 2026. De hecho, hizo hincapié que son situaciones que se ven el el torneo peruano.

A través de su cuenta de 'X', el también conductor indicó que tuvo contacto con personas cercanas a Perú y que le confirmaron que Universitario de Deportes suele tener "ayuda" con los árbitros. Ante ese preámbulo, señaló que el juez paraguayo del partido de Copa Libertadores "le dio la mano" para que el elenco crema consiguiera un resultado a su favor.

"Desde Perú me dicen que a Universitario habitualmente lo ayudan los árbitros. Se ve que no pasa sólo a nivel local, ayer el paraguayo le dio una gran mano a los jugadores, al técnico interino y a los interventores", escribió el periodista uruguayo en su cuenta de 'X'.

Universitario

Valentín Fletcher escribió su sentir tras la derrota de Nacional ante Universitario.

Universitario de Deportes y los partidos que le restan en la Copa Libertadores 2026

  • Coquimbo Unido vs Universitario - Jueves 7 de mayo (17.00 hora peruana)
  • Nacional vs Universitario - Miércoles 20 de mayo (17.00 hora peruana)
  • Universitario vs Tolima - Martes 26 de mayo (19.30 hora peruana)

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Deportes Tolima314
2. Nacional304
3. Universitario304
4. Coquimbo Unido3-14

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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