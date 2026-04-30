- Hoy:
- Partidos de hoy
- DIM vs Cusco
- Alianza Atlético vs Macará
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Periodista uruguayo arremetió contra Universitario por victoria a Nacional: "Lo ayudan los árbitros"
Valentín Fletcher, periodista uruguayo, no tuvo filtro para arremeter públicamente contra Universitario de Deportes tras vencer a Nacional por Copa Libertadores.
Universitario de Deportes es noticia internacional tras su victoria ante Nacional por la Copa Libertadores 2026. El equipo crema superó por 4-2 a los albos y un periodista uruguayo dijo de todo en redes sociales contra el vigente tricampeón del fútbol peruano. Y es que dejó un mensaje en el que hace intuir presunta ayuda arbitral.
PUEDES VER: Velazco respondió fuerte a Fossati y reveló por qué no se quedó en la 'U': "El doble de sueldo..."
Periodista uruguayo arremetió contra Universitario
Se trata de Valentín Fletcher, periodista de nacionalidad uruguaya que labora en "El Espectador", quien decidió apuntar sobre las decisiones arbitrales que, en criterio suyo, no fueron equitativas en el choque internacional por la Copa Libertadores 2026. De hecho, hizo hincapié que son situaciones que se ven el el torneo peruano.
A través de su cuenta de 'X', el también conductor indicó que tuvo contacto con personas cercanas a Perú y que le confirmaron que Universitario de Deportes suele tener "ayuda" con los árbitros. Ante ese preámbulo, señaló que el juez paraguayo del partido de Copa Libertadores "le dio la mano" para que el elenco crema consiguiera un resultado a su favor.
"Desde Perú me dicen que a Universitario habitualmente lo ayudan los árbitros. Se ve que no pasa sólo a nivel local, ayer el paraguayo le dio una gran mano a los jugadores, al técnico interino y a los interventores", escribió el periodista uruguayo en su cuenta de 'X'.
Valentín Fletcher escribió su sentir tras la derrota de Nacional ante Universitario.
Universitario de Deportes y los partidos que le restan en la Copa Libertadores 2026
- Coquimbo Unido vs Universitario - Jueves 7 de mayo (17.00 hora peruana)
- Nacional vs Universitario - Miércoles 20 de mayo (17.00 hora peruana)
- Universitario vs Tolima - Martes 26 de mayo (19.30 hora peruana)
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Deportes Tolima
|3
|1
|4
|2. Nacional
|3
|0
|4
|3. Universitario
|3
|0
|4
|4. Coquimbo Unido
|3
|-1
|4
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90