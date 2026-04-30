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Velazco respondió fuerte a Fossati y reveló por qué no se quedó en la 'U': "El doble de sueldo..."

En una reciente conferencia de prensa, Franco Velazco habló sobre por qué Jorge Fossati no se quedó en Universitario tras obtener el tricampeonato.

Wilfredo Inostroza
Franco Velazo le respondió fuerte a Jorge Fossati
Franco Velazo le respondió fuerte a Jorge Fossati | Composición: Líbero
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Un clamor popular del hincha de Universitario de Deportes ante los malos resultados fue el regreso de Jorge Fossati, quien finalmente no se quedó en el cuadro crema, pese a haber obtenido el tricampeonato. Ahora, Franco Velazco reveló su posición respecto del estratega uruguayo.

Universitario camino hacia los octavos de final.

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De acuerdo con lo revelado por el administrador provisional de la ‘U’, el Nonno hizo unas demandas que podrían perjudicar económicamente a la institución, como un aumento del 100% de su salario, además de pedidos que no iban acorde con la política del club.

Previamente, el directivo aseguró que hubo un acuerdo de ambas partes cuando se resolvió el vínculo para mantener reservadas las razones para no alcanzar un acuerdo, pero aseguró que el ‘charrúa’ ha dado varias entrevistas hablando mal de funcionarios del elenco ‘merengue’.

“Con el profesor Fossati no se pudo continuar porque teniendo contrato pidió el doble de su sueldo, pidió autos de alto gama, asientos de primera clase, pidió tener poder decisión en la parte comercial y marketing, y eso no lo podemos permitir. La ‘U’ está primero", dijo el dirigente en conferencia de prensa.

Video: Universitario.

Jorge Fossati asumió la dirección técnica de Liverpool de Uruguay

Jorge Fossati finalmente llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo entrenador del Liverpool de Uruguay, lo que descartó por completo una tercera etapa al frente de Universitario.

Además, luego de asumir las riendas del ‘aurinegro’, el ‘Flaco’ reveló que hubo desacuerdos con los actuales dirigentes de la ‘U’. Hay una administración nueva que empezó a mitad de año y han hecho algunos cambios con los que no coincidíamos y definió que quedáramos afuera de este proyecto, dijo.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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