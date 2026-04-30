DT de Nacional sin filtros por polémica jugada de Caín Fara con Universitario: "Una clara..."

Universitario de Deportes logró quedarse con una victoria de oro por 4-2 ante Nacional en el marco de la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. No obstante, el duelo también estuvo marcado por la polémica, luego de que el cuadro uruguayo reclamara la expulsión de Caín Fara por una dura falta en el primer tiempo. Al respecto, el DT Jorge Bava se refirió al tema en conferencia y dejó declaraciones contundentes.

DT de Nacional sin filtros por polémica jugada de Caín Fara con Universitario

Durante la conferencia de prensa, consultaron al técnico de Nacional, Jorge Bava, por su opinión sobre la expulsión de Lucas Guzmán y la diferencia de criterios ante una falta que había cometido Caín Fara minutos antes.

Ante ello, el estratega no dudó en señalar que jugar con un futbolista menos en el campo condicionó mucho el juego de Nacional. En esa línea, fue contundente al criticar al arbitraje y señalar que "hubo una clara dualidad de criterios", en referencia concreta a la no expulsión del zaguero de Universitario.

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"Tratamos de controlar a los jugadores y que la situación no se agravara más, pero si, nos fue ofuscando, hubo una clara dualidad de criterios en muchas jugadas. Más allá de eso, el equipo tuvo coraje y rebeldía, a pesar de todo. Si se daba la victoria quedábamos muy bien posicionados, pero ahora se apretó todo, estamos todos iguales y en las mismas condiciones para pelear por la clasificación", señaló el estratega.

Del mismo modo, Jorge Bava resaltó la actitud que tuvo su equipo luego de haber abierto el marcador. No obstante, fue autocrítico al señalar que esa actitud se apagó luego de la expulsión. Asimismo, recalcó que, incluso con un jugador menos, tuvieron opciones de sacar adelante el partido.

"Quedan muchas sensaciones dentro de un partido. Lo tangible es la tristeza por la derrota, porque veníamos a buscar los tres puntos. Creo que el equipo se plantó bien, abrió el marcador y tuvo para convertir el segundo, pero vino la expulsión. A partir de ahí el partido estuvo muy condicionado. Hasta con diez tuvimos posibilidades, presionamos en campo alto, pero al final, buscando empatarlo, quedamos desbalanceados y el rival lo aprovechó", manifestó.

Universitario se metió en la pelea por el Grupo B

Con esa victoria, la ‘U’ logró tres puntos de oro para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente etapa del torneo. El cuadro crema sumó 4 puntos y, tras la victoria de Tolima, el Grupo B quedó con todos los equipos igualados. De esta forma, los cremas dependen de si mismos para poder asegurar su presencia en octavos de final.