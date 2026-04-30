Velazco sorprende con mensaje por futuro de Sekou Gassama en Universitario: "Medidas correctivas"

Uno de los cuestionamientos que se le hacen a la directiva de Universitario fue la contratación de Sekou Gassama. El delantero ha mostrado un bajo rendimiento desde su llegada al equipo y ya surgen rumores de salida para el final del Torneo Apertura 2026. Ante ello, Franco Velazco se pronunció y dejó entrever qué pasará con el senegalés.

Sekou Gassama no sumó minutos en la última victoria ante Nacional y ya son tres partidos consecutivos en los que no juega con el equipo, tras la llegada de Jorge Araujo. Esta situación incrementa los rumores de que dejará el plantel.

Franco Velazco sorprende con mensaje por futuro de Sekou Gassama

Precisamente, en conferencia de prensa, le consultaron a Franco Velazco por el futuro del senegalés en la ‘U’ y sorprendió al señalar que desde la directiva tomarán “medidas correctivas” y eso incluye la posibilidad de ceder a jugadores que no han tenido el rendimiento esperado.

"Lo más importante son las medidas correctivas. Lo que vamos a hacer es una evaluación exhaustiva y sincera de cómo se encuentra el primer equipo, con la participación del nuevo comando técnico. Tomaremos la decisión de ver la posibilidad de prestar algunos jugadores que no se encuentren en el rendimiento que queremos e igual con los refuerzos”, manifestó.

En esa línea, el directivo crema señaló que este análisis también contará con la aprobación del nuevo comando técnico, ya que la idea es iniciar el Torneo Clausura con un equipo sólido.

“Nos encontramos todos en una evaluación, porque queremos empezar el Clausura con un equipo reconstituido y un comando técnico que nos permita apuntar al tetracampeonato", acotó.