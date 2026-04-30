Edison Flores expresó su sentir ante la salida de Álvaro Barco de Universitario: "Es una..."

La victoria por goleada de Universitario por 4-0 ante Nacional en la Copa Libertadores representó un impulso anímico tras los malos resultados del equipo, lo que conllevó la salida de Álvaro Barco como director deportivo. Precisamente, la decisión del club terminó siendo sorpresiva y Edison Flores no dudó en dejar un rotundo comentario al respecto.

Edison Flores opinó sobre la salida de Álvaro Barco de Universitario

Durante la zona mixta, Edison Flores dialogó con la prensa como uno de los referentes del equipo y fue consultado por su sentir ante la salida de Álvaro Barco como director deportivo de Universitario. Ante ello, el atacante prefirió evitar la polémica y enfocarse en el ámbito deportivo.

Del mismo modo, el popular ‘Orejas’ señaló que las salidas forman parte del fútbol, aunque resaltó que fue una medida sorpresiva para el plantel. No obstante, evidenció que los jugadores sostenían una gran relación con el directivo e indicó que lo considera como una gran persona.

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“Nosotros nos centramos en lo que es el campo. Obviamente han habido salidas, es parte del fútbol también. Fue sorpresiva, pero sabemos que Álvaro Barco es una gran persona, nos desea siempre lo mejor y solamente queda desearle también siempre lo mejor. Ahora nosotros centrarnos en lo que viene”, manifestó el jugador.

De igual manera, Edison Flores también aseguró que el plantel de Universitario tiene la obligación de dejar la incertidumbre y la polémica de lado para concentrarse netamente en el ámbito deportivo.

Edison Flores valoró el triunfo ante Nacional

Por otro lado, el delantero de Universitario resaltó la gran importancia de haber conseguido los tres puntos ante Nacional, especialmente tras la dura derrota que sufrieron ante Alianza Atlético en la Liga 1.

“Necesitábamos este triunfo, jugamos para ganar. El domingo no se nos pudo dar, pero creo que la cara del equipo fue diferente, agresivo; no pudimos concretar las opciones de gol que tuvimos, pero es parte del fútbol”, aseveró.