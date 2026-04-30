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Williams Riveros protagonizó nuevo gesto a hinchas de Universitario tras victoria a Nacional - VIDEO
Cuando Universitario perdió ante Alianza Atlético, Williams Riveros tuvo polémico gesto a hinchas cremas. Ahora, volvió a dirigirse a la afición tras victoria a Nacional.
Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional de Uruguay por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este marcador permite que los cremas se ilusionen con pelear la clasificación a octavos de final del certamen de la Conmebol, por lo que la afición festeja este logro al término de la primera rueda. Sin embargo, las cámaras apuntaron hacia Williams Riveros, quien hace poco fue protagonista de un polémico gesto hacia los hinchas tras la derrota ante Alianza Atlético por la Liga 1.
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Williams Riveros realizó gesto a hinchas de Universitario
Luego del triunfo de Universitario ante Nacional de Uruguay, el equipo se mostró contento por estos tres puntos que le devuelven la vida en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de los abrazos del comando técnico y los jugadores, se vio a Williams Riveros dirigiéndose a los camerinos, pero decidió mirar a la afición y hacer un gesto de disculpas por lo ocurrido en el encuentro anterior.
Estas disculpas han sido bien recibidas por los hinchas de Universitario, ya que a estas alturas de la temporada es clave apoyar al plantel para que se cumplan los objetivos. El cuadro crema ve lejos el Apertura, pero ahora su prioridad es sumar el máximo de puntos en la Copa Libertadores.
¿Qué pasó con Williams Riveros en Universitario?
Era evidente el enojo de los hinchas de Universitario por perder en el Estadio Monumental ante Alianza Atlético. Sin embargo, los reclamos de la afición no fueron bien recibidos por Williams Riveros, quien, antes de ir a los vestuarios, hizo un polémico gesto que no agradó a los seguidores.
El defensa paraguayo estuvo en el ojo de la tormenta entre los aficionados cremas, pero ahora aceptó su error y pidió disculpas a los fieles seguidores de la institución de Ate.
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