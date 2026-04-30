¡Locura! Universitario escala al Top 10 de la clasificación para el Mundial de Clubes

Uno de los aspectos que ha tomado relevancia tras la victoria de Universitario ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores 2026 es el tradicional ranking de la Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Como se sabe, el cuadro crema ha ido elevando su posición por la campaña del 2025, pero ahora ha dado un gran salto al ubicarse dentro del Top 10.

Según reveló el portal 'La Tablita' y la web Sporting News, Universitario de Deportes es uno de los clubes que ha ascendido de manera considerable en esta clasificación. Su victoria ante Nacional ha dado de qué hablar, pero también hay un plantel peruano, como Sporting Cristal, que comienza a tomar relevancia en este ranking.

Ranking actualizado de Conmebol para clasificación al Mundial de Clubes 2029

Así se encuentra el ranking actualizado de Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes 2029. De momento, Flamengo es el único clasificado de manera directa por ser el vigente campeón de la Copa Libertadores. Solo restan definir los otros cinco cupos en base a esta nómina:

EQUIPOS PUNTOS 1. Palmeiras 54 2. Flamengo 52 (Clasificado por campeón 2025) 3. LDU 44 4. Estudiantes de La Plata 36 5. Racing Club 35 6. Sao Paulo 25 7. Vélez 24 8. Peñarol 24 9. River Plate 23 10. Universitario de Deportes 22

Otro de los clubes peruanos que ha ido escalando paso a paso es Sporting Cristal, que sube al puesto 18 del ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 con 16 puntos. Queda claro que aún restan cotejos por delante, los cuales serán fundamentales para evaluar a los equipos sudamericanos que representarán al continente en el magno torneo de la FIFA.

Ranking Mundial de Clubes 2029 de la Conmebol. Foto: X La Tablita.

¿Cómo es la puntuación para el ranking de Sudamérica de cara al Mundial de Clubes 2029?

Estos son los criterios a tomar en cuenta para la puntuación de cada equipo del continente: