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Tabla del grupo de Universitario en Libertadores

¡Locura! Universitario escala al Top 10 de la clasificación para el Mundial de Clubes

Buenas nuevas para Universitario luego de su victoria ante Nacional por Copa Libertadores 2026. Los cremas escalan en el ranking para el Mundial de Clubes.

Diego Medina
Universitario de Deportes sorprende en el ranking para el Mundial de Clubes 2029.
Universitario de Deportes sorprende en el ranking para el Mundial de Clubes 2029. | Foto: X Universitario
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Uno de los aspectos que ha tomado relevancia tras la victoria de Universitario ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores 2026 es el tradicional ranking de la Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Como se sabe, el cuadro crema ha ido elevando su posición por la campaña del 2025, pero ahora ha dado un gran salto al ubicarse dentro del Top 10.

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Según reveló el portal 'La Tablita' y la web Sporting News, Universitario de Deportes es uno de los clubes que ha ascendido de manera considerable en esta clasificación. Su victoria ante Nacional ha dado de qué hablar, pero también hay un plantel peruano, como Sporting Cristal, que comienza a tomar relevancia en este ranking.

Ranking actualizado de Conmebol para clasificación al Mundial de Clubes 2029

Así se encuentra el ranking actualizado de Conmebol para la clasificación al Mundial de Clubes 2029. De momento, Flamengo es el único clasificado de manera directa por ser el vigente campeón de la Copa Libertadores. Solo restan definir los otros cinco cupos en base a esta nómina:

EQUIPOSPUNTOS
1. Palmeiras54
2. Flamengo52 (Clasificado por campeón 2025)
3. LDU44
4. Estudiantes de La Plata36
5. Racing Club35
6. Sao Paulo25
7. Vélez24
8. Peñarol24
9. River Plate23
10. Universitario de Deportes22

Otro de los clubes peruanos que ha ido escalando paso a paso es Sporting Cristal, que sube al puesto 18 del ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 con 16 puntos. Queda claro que aún restan cotejos por delante, los cuales serán fundamentales para evaluar a los equipos sudamericanos que representarán al continente en el magno torneo de la FIFA.

Mundial de Clubes 2029

Ranking Mundial de Clubes 2029 de la Conmebol. Foto: X La Tablita.

¿Cómo es la puntuación para el ranking de Sudamérica de cara al Mundial de Clubes 2029?

Estos son los criterios a tomar en cuenta para la puntuación de cada equipo del continente:

  • 3 puntos por partido ganado en la Copa Libertadores
  • 1 punto por empate en la Copa Libertadores
  • 3 puntos por avanzar de etapa en la Copa Libertadores

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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