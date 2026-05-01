Fabián Bustos y la firme condición que impone para volver a Universitario: "Cláusula..."

La dirección técnica de Universitario continúa de manera interina con Jorge Araujo, mientras la directiva analiza al entrenador que asumirá el mando del club con la meta de conquistar la Liga 1 2026. Entre los nombres que más respaldo han generado entre los hinchas y que más fuerza han tomado destaca Fabián Bustos, quien ya dejó en claro su condición para volver al equipo.

¿Qué condición impone Fabián Bustos para volver a Universitario?

Los hinchas han solicitado el retorno de Fabián Bustos debido a su gran éxito en el pasado y a que conoce de primera mano al plantel de Universitario. En ese contexto, Gustavo Peralta reveló que el administrador Franco Velazco tiene al argentino como su opción principal y está dispuesto a esperarlo.

En esa línea, el periodista deportivo señaló que el técnico ha solicitado que la administración crema se contacte directamente con el presidente de Millonarios para poder iniciar las negociaciones entre clubes, ya que no tiene una cláusula de rescisión en su contrato.

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"Franco Velazco sigue insistiendo que el técnico que tiene que traer es Fabian Bustos, lo va a esperar un tiempo más. Pero, lo que Fabián Bustos quiere es que la administración de la 'U' se contacte con el presidente de Millonarios y vean de club a club si hay una posibilidad. Si es así, que negocien, porque no tiene cláusula y ahí le preguntarán a Bustos su decisión", reveló el comunicador.

Asimismo, Peralta señaló que Fabián Bustos desea volver al cuadro de Ate, aunque, en caso de que no se concrete esa opción, Franco Velazco ya conversa con otro técnico.

"Desde el entorno de Bustos no te dicen un no rotundo. Él quiere venir, a parte Velazco le ha ofrecido dos años de contrato. Si no se da, hay un argentino que tiene Velazco avanzado" , añadió.

Fabián Bustos puede quedar fuera de Millonarios

Este fin de semana se disputa la última fecha de la fase 1 del Torneo Apertura 2026 de Colombia, donde Millonarios necesita quedar en el octavo lugar para meterse en la recta final. Sin embargo, no solo necesita ganarle a Alianza FC, sino que también debe esperar que Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín no sumen puntos.

En caso de que Millonarios no logre quedar en el octavo lugar, la continuidad de Fabián Bustos quedará seriamente cuestionada en la interna del club, lo que abre una opción para su llegada a Universitario.