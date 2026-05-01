Uno de los nombres que suena con fuerza para ser el nuevo entrenador de Universitario de Deportes es el de Fabián Bustos. El argentino ya sabe lo que es alzar el título nacional con el cuadro merengue, pues en 2024 consiguió el bicampeonato y en 2025 partió rumbo a Paraguay. Si bien en la actualidad se encuentra dirigiendo a Millonarios FC de Colombia, la información es que la directiva crema quiere esperarlo de todas maneras.

¿Por qué tienen que esperarlo? Fabián Bustos se juega mucho este fin de semana con los azules en el torneo colombiano. La fase I del Torneo Apertura 2026 de Colombia finalizará este domingo 3 de mayo y Millonarios FC lucha por ingresar al cuadrangular final, al que clasifican los ocho primeros de la tabla de posiciones. En cuanto a los azules, marchan en la casilla 11 con 25 unidades, una menos que el octavo lugar, ocupado por Independiente Santa Fe.

Sin embargo, Millonarios FC no la tendrá fácil, pues no solo necesita ganar, sino también que otros rivales no sumen puntos. Primero, los dirigidos por Fabián Bustos deberán vencer a Alianza FC para llegar a los 28 puntos y esperar que Santa Fe, Cali y Medellín pierdan o empaten en sus respectivos partidos.

Millonarios necesita ganar para clasificar al cuadrangular final.

Si uno de ellos gana, Millonarios FC solo podría aspirar al octavo lugar, siempre y cuando Internacional de Bogotá pierda y lo supere por diferencia de goles.

Fabián Bustos atraviesa un momento clave y su futuro puede depender de lo que suceda este fin de semana en el torneo colombiano, pues en la Copa Sudamericana también está relegado por detrás de Sao Paulo y O’Higgins. Si finalmente no logra clasificar al cuadrangular final, se podría adelantar su salida y llegar a Universitario de Deportes antes de lo previsto.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026