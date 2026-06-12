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Roberto Mosquera dio fuerte calificativo al plantel de Cristal tras su regreso: "Un equipo..."

Roberto Mosquera, flamante técnico de Sporting Cristal, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo a los jugadores del club celeste tras los primeros entrenamientos.

Luis Blancas
Roberto Mosquera dio rotundo calificativo al plantel de Sporting Cristal tras el primer entrenamiento
Roberto Mosquera dio rotundo calificativo al plantel de Sporting Cristal tras el primer entrenamiento | Composición: Líbero
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Sporting Cristal empezó sus entrenamientos bajo el mando de Roberto Mosquera como técnico con el objetivo de salir campeones de la Liga 1 2026. Tras ello, el entrenador fue consultado sobré el plantel que actualmente cuenta y lanzó un fuerte califiactivo.

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Roberto Mosquera dio rotundo calificativo al plantel de Sporting Cristal tras el primer entrenamiento

En conversación con L1MAX, Mosquera habló sobre cómo llegó, sus objetivos con Cristal y qué es lo que viene de cara al Torneo Clausura con los jugadores que tiene y fichará. Asimismo, se dio el lujo de calificar a sus futbolistas tras los primeros entrenamientos.

El entrenador de 69 años aseguró en primera instancia que no tenía en mente volver al cuadro celeste, sin embargo dejó en claro que cuando lo buscaron sintió que realmente lo querían como el líder del proyecto y por eso aceptó.

Roberto Mosquera realizó su primeros entrenamientos con Sporting Cristal

Roberto Mosquera realizó su primeros entrenamientos con Sporting Cristal

Por otro lado, Roberto Mosquera calificó a los futbolistas de Sporting Cristal como personas con grandes cualidades y cálidas tras realizar los primeros entrenamientos y estar cerca de ellos.

“En 2012 se jugó de una manera y en 2020 de otra. Ahora tenemos otro tipo de problemas que venimos a solucionar. Una cosa es ver a los jugadores y otra entrenarlos. He encontrado un equipo interesante y con un nivel técnico importante", afirmó.

Roberto Mosquera no promete resultados inmediatos con Sporting Cristal

Roberto Mosquera dejó en claro que no puede asegurarles a los hinchas de Sporting Cristal ganar de forma inmediata, pero que, de todas formas, lucharán por alcanzar los primeros lugares y pelear el título nacional de la Liga 1 2026. "Tengo dos días de entrenamiento y ya quieren que diga en qué puesto vamos a quedar. Si supiera eso, me iría a una casa de apuestas y ganaría mucho dinero", aseguró.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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