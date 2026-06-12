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Ilia Topuria vs Justin Gaethje por el UFC Freedom 250: fecha, hora y canal por el peso ligero

Ilia Topuria y Justin Gaethje colisionan este domingo en el evento UFC Freedom 250 para unificar el título mundial del peso ligero. Revisa aquí todo sobre esta espectacular pelea.

    Gary Huaman
    Ilia Topuria enfrentará a Justin Gaethje en la Casa Blanca por el título mundial de peso ligero.
    Ilia Topuria enfrentará a Justin Gaethje en la Casa Blanca por el título mundial de peso ligero. | Foto: UFC
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    Este fin de semana tendremos el UFC Freedom 250 entre el campeón indiscutido del peso ligero, Ilia Topuria, y el monarca interino, Justin Gaethje. Esta pelea representa el clásico duelo de estilos llevado a su máxima expresión de peligro, pues el ‘Matador’ (17-0) llega a la cima absoluta de su carrera tras haber destronado a leyendas de la talla de Alexander Volkanovski y Max Holloway.

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    Por su parte, ‘The Highlight’ Gaethje (27-5) es considerado el hombre más emocionante del planeta, ostenta el récord de 15 bonos de la noche y busca consagrarse definitivamente con la que promete ser la victoria más importante de su vida. En la previa, Topuria encendió el ambiente al prometer "dormir" a su rival, mientras que Justin apuesta a que su característica presión asfixiante y sus letales patadas bajas mermarán la velocidad y el timing del campeón hispano-georgiano.

    ¿Cuándo pelean Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

    El combate entre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el título mundial del peso ligero se llevará a cabo este domingo 14 de junio en la Casa Blanca, Washington, Estados Unidos.

    ¿A qué hora pelean Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

    En nuestro país, la cartelera del UFC Freedom 250 empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana), debido a que esta edición no contará con peleas preliminares. En México comenzará a las 6.00 p. m.; a las 8.00 p. m. en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 9.00 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

    Ilia Topuria enfrentará a Justin Gaethje en la Casa Blanca.

    Ilia Topuria enfrentará a Justin Gaethje en la Casa Blanca.

    ¿Dónde ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250?

    La transmisión del UFC Freedom 250 estará a cargo de la plataforma de streaming Paramount+ para toda Sudamérica. El servicio puede ser contratado por los aficionados a este deporte desde S/21,50 mensuales.

    Cartelera oficial del UFC Freedom 250

    • Ilia Topuria vs. Justin Gaethje (Pelea estelar - Unificación del título indiscutido del peso ligero)
    • Alex Pereira vs. Ciryl Gane (Coestelar - Título interino del peso pesado)
    • Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi (Peso gallo)
    • Josh Hokit vs. Derrick Lewis (Peso pesado - Añadida a última hora a petición presidencial)
    • Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (Peso ligero)
    • Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (Peso mediano)
    • Diego Lopes vs. Steve Garcia (Peso pluma - Pelea de apertura)
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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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