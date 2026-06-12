Canadá impide el ingreso a Thomas Partey, capitán de Ghana y se pierde el debut ante Panamá

El Mundial 2026 acaba de sumar un nuevo capítulo polémico, pues este viernes se conoció que Canadá le negó la entrada a Thomas Partey, centrocampista y capitán de la selección de Ghana, a días de debutar ante Panamá, por lo que deberá permanecer en el lugar de concentración de su selección en Boston.

Esta decisión se debe a que Partey tiene varias acusaciones abiertas por presuntos delitos de violación y agresión sexual durante su estadía en Londres, por lo que las autoridades canadienses decidieron negarle el visado y restringir su entrada al país norteamericano. Tras este encuentro, Ghana regresará a Estados Unidos para los dos duelos restantes de su grupo y, si nada cambia, podrá disputar esos enfrentamientos.

Ante este hecho, la FIFA publicó un comunicado en el que confirmó que Partey no podrá ingresar a Canadá y que, como organización, no puede involucrarse en los procesos de inmigración de los países anfitriones.

Thomas Partey no jugará ante Panamá.

FIFA publicó un estamento sobre Thomas Partey

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el Campamento Base del Equipo de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense

La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”, se puede leer en la misiva de la FIFA.

¿Cuándo juegan Ghana vs Panamá?

El partido entre Ghana y Panamá se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto, desde las 6.00 p. m. (hora peruana).