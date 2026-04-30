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Universitario ganó 3-2 a fuerte rival y es líder del Torneo por encima de Alianza y Cristal
Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante un gran rival y es el líder absoluto del Torneo por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal.
Universitario de Deportes sigue firme en su objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026; sin embargo, tendrá que superar su crisis deportiva. Asimismo, esta no es la única delegación que afronta un campeonato importante, ya que la Sub-16 logró una importante victoria ante un gran rival y se coloca como líder por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal.
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Universitario es líder del Torneo por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal
La categoría 2010 de Universitario se impuso por 3-2 a Deportivo Coopsol en el encuentro pendiente de la fecha 3 del Torneo Élite Federación Oro 2026, disputado en Campo Mar.
Los tantos del club crema llevaron la firma de Esteban Silva, autor de un doblete, y de Salvador Hidalgo, quien convirtió el restante. Con este resultado, la Sub-16 crema quedó como líder absoluto de su grupo, por delante de Alianza y Cristal.
La categoría 2010 de Universitario venció 3-2 a Deportivo Coopsol y es líder del Torneo Federación Oro por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal
Del mismo modo, la categoría menor de Universitario de Deportes encabeza la fase regular 2026 por delante de equipos como Héctor Chumpitaz, Sport Boys, Club Interno de Menores, Deportivo Municipal, EDM Ventanilla, Academia Cantolao, ADT Tarma y Universidad San Martín.
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|6
|+12
|16
|2. Héctor Chumpitaz
|6
|+4
|12
|3. Sporting Cristal
|6
|0
|12
|4. Sport Boys
|6
|0
|10
|5. Alianza Lima
|4
|+9
|9
|6. Deportivo Coopsol
|6
|+4
|9
|6. Club Interno de Menores
|6
|-1
|7
|7. Deportivo Municipal
|6
|-4
|7
|9. EDM Ventanilla
|6
|-11
|6
|10. Academia Cantolao
|5
|-2
|5
|11. ADT Tarma
|5
|-6
|2
|12. Universidad San Martín
|5
|-5
|2
Universitario en el Torneo Élite Federación Oro 2026
Universitario también compite en la llamada Copa Federación Oro 2026 con sus categorías 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, y en la tabla general comparte el liderato con Alianza, con 74 puntos cada uno.
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