Universitario pierde dos jugadores esenciales para duelo ante Juan Pablo II y preocupa a hinchas

Universitario de Deportes está enfocado en no perder más terreno en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Los cremas buscan pelear el título hasta el final, por lo que su siguiente desafío será ante Juan Pablo II en la fecha 13. Sin embargo, en la previa, se confirmó que no contarán con dos jugadores trascendentales para este duelo.

Universitario pierde dos jugadores esenciales para duelo ante Juan Pablo II

El cuadro merengue ha tenido un rendimiento irregular en esta temporada, lo que lo ha llevado a quedar relegado en la pelea por el liderato. Por ello, necesita a cada una de sus figuras para seguir entre los primeros lugares. Sin embargo, el planteamiento del DT Jorge Araujo sufrió un duro golpe tras confirmarse que no contará con Williams Riveros y José Rivera.

La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien indicó que ambos jugadores no formarán parte de la delegación de Universitario que viajará a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II.

José Rivera y Williams Riveros no jugarán con Universitario ante Juan Pablo II

“El plantel de Universitario de Deportes viaja mañana (sábado 2 de mayo) a Trujillo a las 11:45 am. No son parte de la delegación Williams Riveros y José Rivera”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

La noticia generó una gran preocupación por ambos jugadores, ya que son vitales en el planteamiento de la ‘U’. Además, el ‘Tunche’ había adquirido mayor protagonismo luego de que el ‘Coco’ Araujo tomara las riendas del equipo; incluso, le dio la oportunidad de ser titular.

Cabe señalar que el club no ha informado sobre algún tipo de lesión, por lo que el motivo de la ausencia de Williams Riveros y José Rivera sigue siendo una incógnita. Sin embargo, recientemente habían sumado minutos en la victoria ante Nacional de Uruguay, por lo que es probable que se trate de una decisión técnica.

Universitario aún no gana de visita en la Liga 1

En lo que va de la temporada, Universitario ha jugado cinco partidos en condición de visitante, pero no ha podido quedarse con los tres puntos. Los cremas registran tres empates y dos derrotas fuera del Monumental. Una estadística que buscan cambiar en el duelo ante Juan Pablo II en Trujillo.