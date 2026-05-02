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¿Indirecta a Rabanal? ‘Puma’ Carranza dio contundente mensaje tras victoria de la 'U': “Tuvimos un…”
“A veces los chicos se involucran con el técnico”, fueron las palabras del ídolo de la ‘U’ con respecto al rol que ahora cumple Jorge Araujo tras la salida de Rabanal.
Universitario de Deportes tuvo una importante victoria ante su gente frente a Nacional por la Copa Libertadores, con un resultado de 4-2. El elenco charrúa logró ponerse en ventaja ante los locales. Sin embargo, la ‘U’ demostró la garra y aprovechó su ventaja de un hombre de más dentro de la cancha para voltear el partido. En este sentido, José ‘Puma’ Carranza, en conversación con las cámaras de Universitario TV, reveló qué les dijo a los jugadores antes del partido y recordó brevemente el paso que tuvo Javier Rabanal por el equipo.
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"Primero, los chicos nunca se van a olvidar de jugar; son tremendos cracks y esto es una familia. Los partidos te dan revancha rápido, y hoy demostraron por qué voltearon el resultado. Fue lamentable el penal que nos cobraron tan rápido, pero ellos nunca se quedaron quietos: siempre fueron a buscar el partido y demostraron por qué son grandes", fueron las primeras palabras del ídolo crema.
"¿Qué les digo yo antes de los partidos? Ellos saben. Son grandes profesionales, grandes cracks; solo les recuerdo lo que es la sangre, la 'sangre crema', que es la garra y el temperamento. Eso nunca lo van a perder, y sobre todo la actitud. Es un grupo muy unido y eso te hace feliz acá. Todos han puesto de su parte, todos han hecho un gran partido y por eso se dio el triunfo ante un rival difícil", complementó.
En otro momento, se refirió a los hinchas de Universitario y señaló que se debe tener fe y paciencia. Además, recordó al extécnico Rabanal y sostuvo que, tras su salida, se debe apoyar al DT interino Jorge Araujo.
"Al hincha le digo que no pasa nada, que hay que tener fe y paciencia. Tuvimos un técnico al que hay que respetar, pero ahora viene el 'Coco' [Araujo]. Él sabe lo que da la 'U', conoce a todos. Parece mentira, pero a veces los chicos se involucran con el técnico y eso les da facilidad y tranquilidad. Hoy demostraron por qué somos el más grande", finalizó.
¿Cuándo juega Universitario?
Universitario tendrá un importante partido frente a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Dicho encuentro se podrá seguir desde la 1.15 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de L1 Max.
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