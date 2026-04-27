Javier Rabanal, ex DT de Universitario, fue internado en Lima luego de su salida del club: "Complicado"

Javier Rabanal dejó de ser director técnico de Universitario ante los malos resultados en Liga 1 y Copa Libertadores. Pese a que han pasado días de su destitución al mando del club crema, el estratega español se mantuvo en Lima, pero vivió momentos complicados al ser internado de urgencia en una clínica de la capital.

Javier Rabanal internado en una clínica de Lima

Durante el programa "Modo Fútbol", el periodista Gustavo Peralta informó todo lo relacionado al ex DT de los 'merengues', quien permanecía en Lima al no llegar a un acuerdo económico con Universitario con respecto a su indemnización. De hecho, el equipo que está cerca al técnico europeo ha enviado una propuesta a la administración crema, pero aún no ha sido respondida.

Según pudo informar el mencionado comunicador, Rabanal sufrió un tema de defensas ante una infección, el cual venía a la par del estrés por lo vivido con Universitario de Deportes. Para alegría del estratega y sus seres más cercanos, fue dado de alta este lunes 27 de abril y no tuvo mayor complicaciones durante la atención en urgencias.

"Javier Rabanal sigue en Lima. Me enteré que en las últimas horas Javier Rabanal la pasó mal, complicado. Estuvo en urgencias en la clínica. Tuvo un tema de defensas que se le bajaron en una infección, y tenía que ver con el estrés. Tenía que ver con la 'U', claramente. Estuvo internado. Recién ha sido de alta en las últimas horas. Creo que vio el partido en la clínica. Todavía no ha llegado a un acuerdo Rabanal con Universitario sobre el tema económico. La gente de Rabanal ha hecho una propuesta económica que aún no ha sido respondida por la 'U'. La pasó difícil, complicado de salud. Ya salió de eso al menos", informó Gustavo Peralta en "Modo Fútbol".

Javier Rabanal fue dado de alta luego de ser internado en clínica de Lima.

Universitario no consigue director técnico

Pese a que Jorge Araujo inició con pie derecho al asumir de manera interina el primer equipo de Universitario, ahora una dura caída ante Alianza Atlético dejó muchas dudas y molestias de los aficionados cremas. Tras la salida de Javier Rabanal, el cuadro tricampeón del fútbol peruano sumó una victoria y una derrota en casa. Ahora, debe afrontar el choque internacional de Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental.