DT de Alianza Atlético dejó fuerte calificativo sobre Universitario tras ganarle: "Es predecible"

Alianza Atlético de Sullana dio el gran golpe de la fecha tras vencer por 2-1 a Universitario y quitarle su invicto en el Monumental en lo que va de la temporada 2026. Tras esto, el entrenador del cuadro churre, Federico Urcioli, reveló las estrategias que usó para conseguir este triunfo en el feudo merengue y aseguró que el equipo dirigido por 'Coco' Araujo es bastante "predecible".

Declaraciones del DT de Alianza Atlético sobre Universitario

Al ser consultado sobre las claves que tuvo su equipo para derrotar a Universitario, Urcioli aseguró que los cremas se volvieron un equipo bastante "predecible" porque “utilizan un sistema hace muchísimo tiempo” y que fue “bastante fácil” saber lo que iban a hacer en el campo.

"Bueno, es predecible, porque utilizan un sistema hace muchísimo tiempo, pero a la vez es muy efectivo. Entonces, es fácil saber qué es lo que van a hacer, es muy difícil contrarrestarlo. Creo que la idea fue juntar volantes y jugar con un enganche, y a esa línea de tres, cuando los carrileros pasaban de manera constante y al mismo tiempo Franco Coronel iba a tirar diagonales e iba a complicar”, empezó declarando.

Luego, Urcioli siguió detallando lo que hicieron sus dirigidos en el campo de juego para contrarrestar las virtudes de Universitario.

“Entonces, tratar de juntar pases, de habilitar, jugar con un enganche clásico para que podamos partir esa línea de tres. Después sabíamos que tapando las bandas y cubriendo la zona opuesta e inhibiendo al volante central, nos iba a permitir no... no cambiar a hacer una línea de cinco porque no nos gusta, porque no es lo que practicamos, pero el trabajo de Germán Díaz quedándose en el punto de penal para recomponer esos centros que vienen de costado, fue clave para que hoy podamos hacer el plan que queríamos”, finalizó.